Samsung Galaxy Tab Active3: le caratteristiche del nuovo tablet rugged

Caratterizzato da una forma elegante e compatta, il nuovo dispositivo del colosso sudcoreano sarà disponibile in Italia da fine ottobre nella versione LTE 64GB Enterprise Edition al prezzo di 529 euro. Ecco le sue specifiche tecniche

Dopo aver presentato Galaxy S20 Fan Edition (FE), un nuovo smartphone 5G, Samsung ha alzato il sipario su Galaxy Tab Active3: un tablet rugged, basato sul design del Tab Active2, progettato specificatamente per chi lavora in mobilità. Caratterizzato da una forma elegante e compatta, il nuovo dispositivo di casa Samsung, pensato per la produttività, offre un’esperienza analoga a quella di un PC in qualunque situazione di lavoro. “Il modo di lavorare cambia rapidamente man mano che ci si allontana dall’ufficio e ci sposta sul campo”, ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia. “Durante lo sviluppo del nuovo Galaxy Tab Active3 abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti e partner e ci siamo concentrati sulla creazione di un prodotto in grado di rendere molto più facile fare qualsiasi cosa. Non solo Galaxy Tab Active3 è più resistente, ma le sue prestazioni sono state aggiornate per supportare le applicazioni più recenti per ottenere la massima produttività”. Ecco nel dettaglio tutte le caratteristiche di Galaxy Tab Active3.

Prezzo e disponibilità Il nuovo tablet del colosso sudcoreano sarà disponibile in Italia da fine ottobre nella versione LTE 64GB Enterprise Edition, in colorazione Black, al prezzo di 529 euro. Dotato della certificazione MIL-STD-810H, Galaxy Tab Active3 è resistente alla polvere e all’acqua e può essere utilizzato anche quando si lavora all’esterno e in ambienti difficili. Come precisato dai suoi sviluppatori, grazie alla capacità migliorata di assorbimento degli urti, il dispositivo è in grado di sopportare cadute da un’altezza massima di 1,5 metri, anche grazie alla cover protettiva di cui è dotato.

