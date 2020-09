Torna a crescere il mercato europeo dei tablet, lo guida Samsung

Il mercato dei tablet in Europa registra la crescita migliore dal 2013. Un segno "+" che è legato anche alla pandemia da coronavirus ancora in corso, che ha costretto aziende, amministrazioni e privati a ricorrere allo smart working, mentre gli studenti di ogni grado si cimentavano con le lezioni online. Lo dicono i dati forniti dagli analisti di Idc: nel secondo trimestre le consegne di tablet nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) hanno registrato un incremento del 23,8% dopo sei anni consecutivi in calo, raggiungendo gli 11,9 milioni di unità.

Crescita soprattutto in Europa occidentale

La regione in cui si è evidenziata la crescita maggiore è l’Europa occidentale, con consegne in aumento del +28,3% su base annua. L'Europa centro-orientale ha riportato un +26,9%, mentre in Medio Oriente e Africa la crescita si è fermata al 10,8%. "La domanda in Europa occidentale è stata buona per tutto il trimestre, poiché i tablet sono emersi come un'alternativa affidabile e conveniente per soddisfare le esigenze di fruizione di contenuti ma anche di didattica a distanza durante il lockdown" spiega l'analista Helena Ferreira.

Samsung supera Apple

Tra le aziende è stata Samsung a mostrare una delle crescite più sostenute. Nel trimestre la società sudcoreana ha visto le consegne aumentare del 69,3% a 3,37 milioni di unità: più che sufficienti a rimpiazzare Apple in testa alla classifica. L'azienda di Cupertino da aprile a giugno ha infatti consegnato 2,56 milioni di iPad, pari a un aumento del 6,3%. Il terzo posto resta a Huawei, con 1,79 milioni di unità e un incremento del 51,2%. Fuori dal podio Lenovo (1,44 milioni, +74.1%) e Amazon (457mila unità, +5,2%). Una situazione simile a quella registrata nel mercato degli smartphone nel secondo trimestre dell’anno corrente (che invece si è rivelato in flessione), dove però Huawei è al secondo posto davanti ad Apple. In questo caso i calcoli erano degli analisti di Gartner.