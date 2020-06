iPad, sarà possibile usare mouse e testiera per i videogiochi

Apple migliora l’esperienza di gaming su iPad

approfondimento

Poter utilizzare la tastiera e cursore su iPad non è una novità in senso assoluto, ma con i prossimi aggiornamenti sarà possibile farlo per le sessioni di gaming. Una richiesta che sviluppatori e gamer rivolgevano da tempo al colosso di Cupertino. Il vero cambiamento, inizialmente, sarà più che altro per i primi, che dovranno inserire la funzionalità all’interno dei giochi e renderla accessibile agli utenti. Sulla tastiera sarà finalmente possibile premere più tasti in contemporanea e il mouse migliorerà la sua efficienza dato che al momento sono necessari troppi clic aggiuntivi e l’esperienza di gioco è innaturale. Si tratta di una bella notizia per i fan dei videogiochi di guerra in prima persona e in generale per tutti quei titoli che richiedono un cursore di precisione, impossibili da giocare con il touchpad.

Novità per l’utilizzo del controllo

Come riporta The Verge, Apple si sta adoperando per supportare alcuni controller, come il Dualshock 4 di Sony per PlayStation e Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Questo sempre grazie agli sviluppi del rilascio dei nuovi sistemi operativi. Non ci sono invece nuovi aggiornamenti riguardo il lancio di un controllore targato Apple, il dispositivo con cui il gioco su iPad e Apple Tv potrebbe davvero fare un salto di qualità. Intanto, al WWDC, sono stati svelati i cambiamenti che subirà il Game Center, che sarà integrato con Apple Arcade e arricchito di nuove funzionalità e riproposto con un design innovativo. Una volta che gli sviluppatori avranno aggiunto la nuova da dashboard gli utenti potranno visualizzare facilmente classifiche, risultati, anche dei propri anici, all’interno delle app di gioco.