Instagram, rilevata vulnerabilità: permetteva l’accesso ai dati

I ricercatori di Check Point Software Technologies hanno rilevato una vulnerabilità critica nell'elaborazione delle immagini di Instagram, che avrebbe consentito agli hacker di utilizzare una singola foto per appropriarsi degli account e trasformare il telefono di una vittima in uno strumento di spionaggio per accedere alla posizione GPS, ai contatti telefonici e alla fotocamera. Facebook, avvertita dall’azienda, avrebbe prontamente provveduto a rilasciare una patch per correggere la vulnerabilità nelle versioni più recenti di Instagram.

"Abbiamo risolto il problema e non abbiamo visto alcuna prova di violazione. Siamo grati per l'aiuto di Check Point nel mantenere Instagram al sicuro”, ha commentato Facebook.