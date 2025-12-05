LG StandByMe 2, una “TV con le ruote”: la prova

Let’s Draw invece, permette di disegnare direttamente sul display e usare lo schermo come lavagna creativa (perfetta per bambini, brainstorming, appunti veloci). Infine, sono presenti alcuni giochi da tavolo e mini-giochi touch, che sfruttano il formato “tablet gigante” per l’intrattenimento familiare. Nel quotidiano, la sua forza è tutta nella versatilità di posizionamento: in cucina può essere utilizzato per seguire ricette o video YouTube, in salotto come TV “satellite” mentre il pannello principale è occupato e, in camera da letto, è ottimo per serie TV e film senza dover montare un televisore fisso. Quando il display è montato sulla base a stelo, si alimenta direttamente da lì; una volta sganciato, si ricarica via USB-C fino a 65W, anche utilizzando un power bank compatibile, dettaglio interessante in ottica mobilità. Non parliamo di un dispositivo “da esterno” vero e proprio: non è resistente ad acqua e polvere e sotto il sole diretto la visibilità cala. Però per spostarsi facilmente da stanza a stanza, uscire in terrazzo o in giardino per un film serale, l’autonomia è più che sufficiente, soprattutto considerando che il prodotto nasce per un uso domestico flessibile, non per il campeggio selvaggio.