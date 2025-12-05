vivo X300 Pro, lo smartphone dei fotografi: prova e caratteristiche

Introduzione
Un telefono particolarmente adatto ai fotografi (amatoriali ma anche professionisti) con funzionalità studiate in collaborazione con ZEISS, che permette di scattare foto e girare video di qualità professionale. L’abbiamo messo alla prova in diverse situazioni e la qualità di colori, zoom e contrasti ci ha stupito. Ecco tutte le caratteristiche
Quello che devi sapere
Lo smartphone dei fotografi
L’abbiamo ribattezzato “il telefono dei fotografi” perché vivo questa volta ha creato un prodotto davvero diverso dagli altri. Stiamo parlando di vivo X300 Pro, che insieme all’X300 porta in Italia la serie flagship X300, che permette di scattare foto e di girare video (anche con una serie di accessori, che vedremo in seguito) di qualità professionale. Lo smartphone ha un design arrotondato, è costituito da vetro satinato e alluminio e non è un peso piuma perché pesa 226 grammi per uno spessore di circa 8 millimetri... ma è molto comodo da impugnare o da portare in tasca. Protagonista assoluto, sul retro, il comparto fotografico di cui parleremo in seguito in maniera approfondita. Due i colori: Dune Brown, elegante e ispirato ai colori del deserto, e il nero Phantom Black. Presenti le certificazioni IP68 e IP69 per resistenza a polvere, immersione e getti ad alta pressione.
Il comparto fotografico
Protagonista assoluto è il comparto fotografico, composto, nell’alloggiamento rotondo del lato posteriore, da una fotocamera principale ZEISS con sensore Sony LYT-828 con qualità Gimbal da 50 megapixel, una lente grandangolare ZEISS da 50 con angolo di visione fino a 119 gradi, un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel con certificazione ZEISS APO e da un flash con zoom adattivo che supporta la regolazione della luminosità in base alla lunghezza focale. In particolare, il teleobiettivo APO garantisce una nitidezza di livello professionale da qualsiasi distanza: si tratta di una tecnologia presente per la prima volta su un dispositivo mobile - spiegano da vivo - “inserita attraverso un’opera di ingegneria ottica e grazie alla stretta collaborazione” con il marchio tedesco specializzato in ottiche. vivo, in particolare, è riuscita a miniaturizzare la tecnologia ZEISS in un modulo compatto ma mantenendo gli standard di certificazione. Da non tralasciare anche la fotocamera anteriore grandangolare con ottiche ZEISS da 50 megapixel dotata di Auto Focus e di un algoritmo proprietario di vivo per ritratti ad alta risoluzione.
La fotografia e le caratteristiche software
Il chip VS1 dedicato proprio al teleobiettivo garantisce sempre immagini di livello molto alto grazie alla pre-elaborazione di ogni fotogramma. Il chip V3+ integrato gestisce la post-elaborazione. Molto ricco il software che gestisce la fotocamera e che permette, sempre grazie alla collaborazione con ZEISS, di applicare gli stili della casa tedesca alle foto (come quelli di ritratti celebri), andando così a migliorare luci, colori, contrasti, sia di giorno che di notte. Presente anche una modalità Pro (dedicata appunto ai professionisti) che permette di gestire in autonomia tutti i parametri della fotocamera mentre grazie alla modalità Palco 2.0 è possibile catturare momenti anche “complicati” come concerti, scattare foto in alta definizione durante la registrazione di video, effettuare la registrazione con fotocamera anteriore e posteriore in contemporanea. E poi c’è tutta una suite di intelligenza artificiale, AI Image Studio, che facilita la post-produzione di foto e video, crea composizioni multiple, permette di applicare stili creativi o di cancellare elementi di disturbo.
I kit fotografici
E per chi non fosse ancora soddisfatto da tutte queste possibilità di scatto e di ripresa video ecco due novità altrettanto interessanti: i kit per la fotografia, in grado di trasformare vivo X300 Pro sempre più in una macchina fotografica. In particolare, il Kit Teleobiettivo ZEISS esterno permette di agganciare al telefono un vero e proprio teleobiettivo da 2,35x mentre il Grip Kit di presa permette di dare al telefono una presa ergonomica e professionale.
Le nostre prove
Abbiamo utilizzato X300 Pro sia durante un’interessante sessione fotografica organizzata proprio da vivo a Milano sia durante una sessione di bird watching e i risultati, come si evince dalle nostre prove, sono risultati davvero molto soddisfacenti. Abbiamo apprezzato particolarmente i colori, la nitidezza, la ricchezza dei dettagli, la stabilizzazione dei video. Con un telefono che diventa quindi l’alleato ideale per la creazione, anche professionale, di contenuti: dallo sport alla natura, dalla moda alle feste con gli amici fino agli scatti professionali. Molto buona anche la registrazione di video fino alla modalità Dolby Vision 4K 120 fps (la serie X300 è la prima a supportare i videoritratti 4K e la registrazione video in log 4K 120 fps a 10 bit).
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON VIVO X300 PRO
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON VIVO X300 PRO
Chip, display, batteria
Siamo alle altre caratteristiche più importanti di questo interessantissimo prodotto. Partiamo dal cuore, un chip MediaTek Dimensity 9500 a 3 nanometri con GPU Arm G1 Ultra. Il display, da 6,78 pollici, invece, è di tipo AMOLED LTPO, ha un refresh variabile da 1 a 120 Hz, supporta l’HDR10+ e il Dolby Vision, la visualizzazione di oltre un miliardo di colori e ha una luminosità di picco di 4.500 nit. Nelle nostre prove possiamo confermare l’ottima leggibilità all’aperto e anche la naturalezza dei colori mostrati. Siamo infine alla batteria, tecnologia agli anodi di silicio di quarta generazione da 5.440 mAh: l’autonomia è buona ma con un uso intenso del telefono (appunto per scattare foto e video di diversi formati), soprattutto all’aperto e con temperature vicine allo zero, tende a calare con facilità. Presente, infine, la tecnologia di raffreddamento con camera di vapore a liquido aiutata da un telaio in metallo che mantiene basse le temperature.
Il sistema operativo OriginOS
Tra le altre novità degne di nota segnaliamo quelle che riguardano il sistema operativo OriginOS 6 che arriva in Italia proprio insieme alla Serie X300: è fluido, essenziale, ha un look moderno e tutte le caratteristiche di Android 16. Presenti la possibilità di connessione veloce con pc e Mac per trasferire file, per fare mirroring dello schermo, per creare e sincronizzare note. E ovviamente, immancabili, ci sono gli strumenti di intelligenza artificiale generativa per il testo (AI Creation) e l’integrazione con Google Gemini. Nella parte superiore, infine, c’è la Origin Island, che visualizza l’attività in tempo reale delle applicazioni in uso (un po’ come la Dynamic Island su iPhone).
Verdetto, disponibilità e prezzi
vivo x300 Pro è dunque un telefono completo, adatto a fotografi e content creator che cercano un comparto fotografico top con accessori dedicati, ideale grazie alla sua robustezza per scattare foto anche in condizioni difficili. Altro punto a favore del dispositivo, vengono garantiti ben sette anni di aggiornamenti di sicurezza. Tra i pochi lati negativi, oltre al prezzo certamente non basso, segnaliamo il peso e le dimensioni importanti e un comparto batteria che con un uso intenso e all’aperto in alcune situazioni non soddisfa appieno. Siamo ai prezzi: vivo X300 Pro è disponibile a un prezzo di 1.399 euro con 16 gigabyte di Ram e 512 gigabyte di spazio di archiviazione. Il Kit Teleobiettivo ZEISS esterno da 2,35x è disponibile a 349 euro mentre l’Imaging Grip Kit ha un prezzo di 179 euro. Sul vivo Store in questo periodo sono presenti anche bundle e offerte.
Pro e Contro
PRO:
- Qualità fotografica eccellente
- Kit fotografici
- Qualità del display e dei materiali
CONTRO:
- Peso e dimensioni importanti
- Autonomia in alcune situazioni non all’altezza delle aspettative per un uso fotografico intenso