vivo X300 Pro, lo smartphone dei fotografi: prova e caratteristiche

L’abbiamo ribattezzato “il telefono dei fotografi” perché vivo questa volta ha creato un prodotto davvero diverso dagli altri. Stiamo parlando di vivo X300 Pro, che insieme all’X300 porta in Italia la serie flagship X300, che permette di scattare foto e di girare video (anche con una serie di accessori, che vedremo in seguito) di qualità professionale. Lo smartphone ha un design arrotondato, è costituito da vetro satinato e alluminio e non è un peso piuma perché pesa 226 grammi per uno spessore di circa 8 millimetri... ma è molto comodo da impugnare o da portare in tasca. Protagonista assoluto, sul retro, il comparto fotografico di cui parleremo in seguito in maniera approfondita. Due i colori: Dune Brown, elegante e ispirato ai colori del deserto, e il nero Phantom Black. Presenti le certificazioni IP68 e IP69 per resistenza a polvere, immersione e getti ad alta pressione.