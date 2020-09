Instagram down, malfunzionamenti per gli utenti di tutto il mondo

Malfunzionamenti per Instagram, che pare avere gravi problemi di server. Diversi utenti in tutto il mondo non riescono a connettersi al social network, che risulta down. L'interruzione del servizio in Italia è iniziata tra le 19 e le 19.30. In passato i responsabili dell'app avevano dato comunicazioni agli utenti tramite altri social network quando avvenivano gravi interruzioni, ma per ora non ci sono post che facciano riferimento al malfunzionamento. Non sono quindi disponibili ulteriori informazioni sul crash del sito.