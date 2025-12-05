Gran Turismo 7, usciti la patch Spec III 1.65 e il DLC Power Pack

L'universo di Gran Turismo 7 si arricchisce con l'ingresso contemporaneo di due contenuti distinti: l'aggiornamento gratuito Spec III Update 1.65 e il Power Pack DLC a pagamento, entrambi disponibili dal 4 dicembre. Il primo introduce otto nuove vetture e due circuiti inediti accessibili a tutti i giocatori, mentre il secondo riserva un'esperienza premium riservata a PlayStation 5, ideata per chi cerca una simulazione di gara ancora più realistica e strutturata. Il Power Pack, commercializzato a 29,99 dollari, introduce un format di gioco completamente nuovo che replica l'esperienza autentica di un week-end di gare professionistico. Ciascuna competizione prevede sessioni di prove libere, qualifiche e gara vera e propria, proprio come accade nella realtà motorsportiva. L'offerta comprende 50 eventi distribuiti su 20 categorie tematiche, col valore aggiunto rappresentato dalle estenuanti corse di 24 ore, quelle che mettono alla prova resistenza e strategia dei piloti virtuali.

Terza generazione dell'intelligenza artificiale

La vera rivoluzione tecnologica del DLC risiede, invece, nell'utilizzo esclusivo di Gran Turismo Sophy 3.0, la terza generazione dell'intelligenza artificiale sviluppata per il gioco. Questa versione evoluta dell'IA promette duelli ruota contro ruota molto più credibili rispetto alle precedenti versioni, simulando comportamenti di guida quasi indistinguibili da quelli di piloti umani. Il sistema di progressione prevede l'accumulo di stelle in base ai piazzamenti, che sbloccano ricompense tra cui sei veicoli esclusivi preparati direttamente dal team di Gran Turismo. Due circuiti iconici fanno il loro debutto: il Yas Marina di Abu Dhabi e il Circuit Gilles-Villeneuve di Montreal con il leggendario "Muro dei Campioni", insieme al nuovo Data Logger per analisi telemetriche avanzate.