Un attacco hacker ha imposto lo stop a due stabilimenti di Luxottica nel Bellunese. Diversi uffici sono stati costretti a chiudere e il personale è stato mandato a casa fino a nuovo ordine. Secondo fonti locali l'intrusione informatica nei sistemi dell'azienda sarebbe partita già domenica 20 settembre e al momento i tecnici sarebbero ancora a lavoro per risolvere il problema.

Invito a restare a casa

Tramite un sms inviato ai dipendenti, la società ha invitato il personale a restare a casa a causa di "gravi problemi informatici", sui quali i tecnici starebbero ancora lavorando. Nel frattempo, quindi, Luxottica ha fermato la produzione e la logistica degli stabilimenti di Agordo e Sedico nel Bellunese, in attesa che la situazione torni alla normalità.

Presunto attacco hacker

Il presunto attacco hacker agli stabilimenti di Luxottica ha provocato un guasto informatico che ha reso impossibile il proseguimento della normale attività aziendale. Diversi uffici, infatti, sono stati chiusi a causa dei computer fermi e dell'impossibilità di stabilire collegamenti. Collegandosi con il portale One Luxottica, ad esempio, si legge che il sito non è al momento disponibile e che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il normale funzionamento della piattaforma.