Arianna, l'intelligenza artificiale made in Sicily

In Sicilia è nata una delle più interessanti novità tecnologiche italiane. Si chiama Arianna ed è la prima intelligenza artificiale generativa made in sicily. Creata dall’azienda Ricca IT di Ragusa, Arianna si propone come un assistente digitale per aziende e istituzioni, con l’obiettivo di coniugare innovazione e sicurezza dei dati. L'obiettivo è quello di offrire strumenti di supporto che aumentano la produttività e semplificano i processi

A differenza di molte soluzioni internazionali, Arianna è stata progettata con un’attenzione particolare alla protezione delle informazioni. In un’epoca in cui la riservatezza è sempre più minacciata, la piattaforma garantisce che i dati aziendali restino al sicuro, senza dispersioni o fughe. Inoltre, la sua architettura è pensata per integrarsi facilmente con le infrastrutture già esistenti, rendendo l’adozione rapida e personalizzata.

È stata pensata come se fosse una vera persona ma digitale. Quindi Arianna ha il suo cellulare, la sua mail, il suo watsapp. Prende dati da qualsiasi parte, fornisce dati a qualsiasi parte collegata totalmente ai sistemi.

La nascita di Arianna rappresenta anche un segnale culturale: dimostra che l’innovazione non è appannaggio esclusivo delle grandi metropoli o delle multinazionali, ma può germogliare in territori come la Sicilia, trasformandosi in un hub tecnologico capace di competere su scala nazionale e internazionale.

Per Ricca IT, azienda con oltre 27 anni di esperienza, Arianna è il coronamento di un percorso che unisce radici locali e visione globale. Per le imprese italiane, invece, è un’opportunità concreta di abbracciare l’intelligenza artificiale con fiducia, sapendo che dietro c’è un progetto “made in Italy” che mette al centro l’uomo e la sua sicurezza.