Royole lancia FlexPai 2: il suo nuovo smartphone pieghevole 5G

Royole ha presentato il suo FlexPai 2, smartphone di fascia alta, 5G e con quadrupla fotocamera. Royole, che è il nome occidentale dell’azienda cinese Rouyu, aveva battuto sul tempo i principali produttori di cellulari, Samsung e Huawei, presentando già nel 2018 il primo smartphone pieghevole: FlexPai, appunto. Adesso ha svelato in un evento online la seconda versione del suo telefono che si apre fino a raggiungere le dimensioni di un tablet. Arriva in Cina a un costo di base di 9.988 yuan, ovvero circa 1.250 euro stando al cambio attuale. Sarà venduto nelle colorazioni Sunrise Gold, Midnight Blacke e Cosmic Gray.

Le caratteristiche dello schermo

Il dispositivo della cinese Royole è il successore del primo smartphone pieghevole prodotto dall’azienda, anche il primo al mondo di questa tipologia. Per aprirsi, FlexPai 2 sfrutta un meccanismo a cerniera molto simile a ciò che accade sul modello Mate Xs di Huawei. Quando il suo display è esteso parliamo di 7,8 pollici di grandezza, esattamente come un tablet, mentre da chiuso i due schermi sono pressoché identici: quello principale è da 5,5 pollici mentre quello secondario da 5,4 pollici. Lo schermo è il Cicada di terza generazione e per questo si dimostra più flessibile dei suoi predecessori, ma non perde di resistenza e durevolezza. Perdendo anche qualche centimetro di spessore