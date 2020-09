Redmi 9i è ufficiale: tutte le caratteristiche del nuovo smartphone

Dopo aver alzato il sipario su Redmi 9, un nuovo entry-level sbarcato ufficialmente in Europa lo scorso giugno, l’azienda ha rinnovato la linea 9 con un nuovo smartphone molto simile per caratteristiche e design al modello 9A, annunciato a fine giugno. Si tratta di Redmi 9i, un dispositivo di fascia bassa basato sulla piattaforma mobile MediaTek Helio G25. La memoria Ram presente all’interno del nuovo modello è di 4 GB. Anche lo spazio di archiviazione viene migliorato rispetto al fratello maggiore: Redmi 9i sarà disponibile in due tagli di memoria da 64 o 128 GB di memoria interna espandibile tramite slot microSD fino a 512GB. Ecco nel dettaglio tutte le specifiche tecniche del nuovo smartphone targato Redmi.

Prezzi e disponibilità

Redmi 9i, per ora destinato al mercato indiano, potrà essere acquistato nel Paese a partire dal 18 settembre. Gli utenti potranno scegliere tra tre diverse colorazioni: Midnight Black, Nature Green e Sea Blue. La variante base potrà essere acquistata al prezzo di 8.299 Rs, pari a circa 94 euro. Il modello con 128 GB di storage interno, invece, sarà disponibile al costo di 9.299 Rs, che equivalgono a circa a 106 euro.