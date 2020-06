Redmi 9 arriva in Italia: prezzi, disponibilità e caratteristiche

Il nuovo dispositivo entry-level del marchio cinese debutterà sul mercato italiano il 29 giugno in due diversi tagli di memoria con Ram da 3 o 4 GB e storage interno da 32 o 64 GB e in tre varianti cromatiche: Ocean Green, Sunset Purple, Carbon Gray

È ufficiale. Dopo l’annuncio del suo debutto in Spagna, Redmi 9 è pronto a sbarcare anche sul mercato italiano. Il nuovo smartphone entry-level del marchio cinese sarà disponibile in Italia dal 29 giugno in due diversi tagli di memoria con Ram da 3 o 4 GB e storage interno da 32 o 64 GB e in tre varianti cromatiche: Ocean Green, Sunset Purple, Carbon Gray. Ecco nel dettaglio prezzi e caratteristiche.

Prezzi e caratteristiche

La versione base di Redmi 9 con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna potrà essere acquistata sul sito ufficiale mi.com, dal prossimo 29 giugno al prezzo di 149,90 euro. Sale a 169,90 il costo per la variante con 4 GB di Ram e 64 GB di storage interno.

Quanto alle specifiche tecniche, uno dei punti di forza di Redmi 9 è sicuramente il comparto fotografico. Redmi 9, con display LCD da 6,53 pollici interrotto da un notch a goccia che ospita la camera frontale da 8 megapixel, è equipaggiato con una quadrupla fotocamera posteriore con flash Led e sensore principale da 13 megapixel. La lente è abbinata a un ultrawide da 8 megapixel, a una lente di profondità da 2 megapixel e a un sensore macro da 5 megapixel.

Il nuovo dispositivo di marchio Redmi, inoltre, ha come processore un SoC MediaTek Helio G80 con GPU Mali-G52. “La risoluzione FullHD + 2340x1080 garantisce un'esperienza di visione immersiva e offre una visione chiara del mondo che ti circonda”, spiegano gli sviluppatori nella descrizione di Redmi 9. Completa l’offerta una batteria particolarmente prestante da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 18W.

L’azienda cinese, per ora, non ha ancora fornito dettagli in merito al destino dei due fratelli minori Redmi 9C e 9A, che molto probabilmente avranno un prezzo ancor più competitivo di Redmi 9.