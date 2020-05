Huawei Y6P e Y5P arrivano in Italia: tutte le caratteristiche

Huawei nelle scorse settimane ha alzato il sipario su due nuovi smartphone di fascia economica, già disponibili in Romania, che debutteranno presto anche sul mercato italiano. Si tratta dei nuovi Huawei Y6P e Y5P con processore MediaTek MT6762R Helio P22. Entrambi i nuovi dispositivi saranno disponibili in Italia dal prossimo 25 maggio, rispettivamente al prezzo di 159,90 e 109,90 euro. Insieme ai due nuovi smartphone entry level era previsto anche il debutto sul mercato europeo del nuovo tablet MatePad T8. Tuttavia, fino ad ora, non si hanno notizie ufficiali a riguardo. Ecco nel dettaglio tutte le caratteristiche dei due nuovi smartphone targati Huawei.

Huawei Y5P: specifiche tecniche

Con un dispay LCD da 5,45 pollici, Huawei Y5P, equipaggiato dal processore MediaTek MT6762R Helio P22, ha come sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1 e supporta le reti di quinta generazione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una singola fotocamera posteriore da 8 megapixel, posizionata all’interno di un modulo di forma quadrata, e una camera per i selfie da 5 megapixel. Completano l’offerta un jack audio da 3,5mm e una batteria da 3.020mAh. Huawei Y5P sarà disponibile in Italia dal 25 maggio, in tre diverse colorazioni, Midnight Black, Phantom Blue, Mint Green, al prezzo di 109,90 euro. Sarà possibile acquistarlo su Huawei Store, Huawei Experience Store o presso i principali negozi degli operatori telefonici.

Huawei Y6P: tutte le caratteristiche

Huawei Y6P, con display LCD da 6,3 pollici, avrà un prezzo leggermente superiore rispetto Y5P, comprovato dalla presenza di una tripla camera posteriore, con sensore principale da 13 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 5 megapixel e a un sensore di profondità da 2 megapixel, che è il vero punto di forza del nuovo smartphone entry level di casa Huawei.

Proprio come Huawei Y5P anche il modello Y6P ha come processore MediaTek MT6762R Helio P22, come sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1 ed ha una camera per i selfie da 8 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, ne monta una da 5.000 mAh. In Italia potrà essere acquistato, sempre dal 25 maggio, in tre diverse colorazioni, Phantom Purple, Emerald Green, Midnight Black, al prezzo di 159,90.

Acquistandolo gli utenti avranno accesso a un mese di Huawei Music e 15GB extra per Huawei Cloud. La stessa promozione è prevista anche con l’acquisto di Huawei Y5P.