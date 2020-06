Redmi 9 sbarca in Europa: prezzi e caratteristiche

Il nuovo smartphone entry-level dell’azienda sarà disponibile in Spagna dal 18 giugno in due diversi tagli di memoria con Ram da 3 o 4 GB e storage interno da 32 o 64 GB e in tre varianti cromatiche: Ocean Green, Sunset Purple, Carbon Gray

È ufficiale: Redmi 9 sbarca in Europa. Il nuovo smartphone entry-level dell’azienda debutterà per primo sul mercato spagnolo. I fan del marchio potranno scegliere tra due differenti tagli di memoria con Ram da 3 o 4 GB e storage interno di 32 o 64 GB e tre varianti cromatiche: Ocean Green, Sunset Purple, Carbon Gray.

Prezzi e disponibilità in Spagna

Sarà disponibile in Spagna dal 18 giugno al prezzo di 149 euro per la variante con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna e di 179 euro per quella con 4 GB di Ram e 64 GB di storage interno. Gli utenti che decideranno di preordinarlo potranno beneficiare di uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino, valido esclusivamente dal 15 al 17 giugno: durante la promozione Redmi 9 potrà essere acquistato ai prezzi di 139 euro per la variante base e di 169 euro per quella con 4 GB di Ram e 64 GB di storage interno.

Ad ora, Redmi non si è ancora sbilanciata riguardo la data prevista per il suo debutto sul mercato italiano.

Redmi 9: le specifiche tecniche

Con schermo LCD da 6,53 pollici interrotto da un notch a goccia con fotocamera frontale da 8 megapixel, il nuovo dispositivo di casa Redmi ha come processore un SoC MediaTek Helio G80 con GPU Mali-G52. “La risoluzione FullHD + 2340x1080 garantisce un'esperienza di visione immersiva e offre una visione chiara del mondo che ti circonda”, spiegano gli sviluppatori sulla pagina ufficiale dedicata al nuovo smartphone. Tra i punti di forza di Redmi 9 c’è sicuramente il comparto fotografico. Monta una quadrupla camera posteriore con flash Led e sensore principale da 13 megapixel affiancato da un ultrawide da 8 megapixel, da una lente di profondità da 2 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. Completa l’offerta una batteria particolarmente prestante da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 18W.