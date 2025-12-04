MOVA E40 Ultra, pulizia a basso costo

Introduzione
MOVA E40 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione “All-in-One” che automatizza svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop. Offre aspirazione potente a 19.000 Pa, mop rotanti MaxiReach per pulizia sotto i mobili, sollevamento intelligente sui tappeti e serbatoi capienti per acqua pulita e sporca. Pensato per efficienza e comodità, integra funzioni smart e riduce la manutenzione fino a 75 giorni. Prezzo competitivo: da 349 € in promo.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Aspirazione: fino a 19.000 Pa
- Sistema di lavaggio MaxiReach: doppi mop rotanti che si estendono fino a 4 cm per pulire bordi e sotto i mobili
- Sollevamento mop intelligente: fino a 10,5 mm sui tappeti, con boost di aspirazione automatico
- Stazione “All-in-One”:
- Serbatoio integrato nel robot: 80 ml con 3 livelli di erogazione (delicato, normale, intenso)
- Spazzola laterale antigroviglio con inserto in gomma a 45°
- Clean Chop 3.0 (opzionale): taglia grovigli ogni 23 rotazioni
- Navigazione: lidar fisso e laser single-line, sensori anti-caduta
- App MovaHome: gestione mappe, stanze, muri virtuali, programmazione
- Prezzo: tra 349–449 €
- Garanzia: 3 anni
- Auto-svuotamento in sacchetto da 3,2 L
- Lavaggio e asciugatura mop ad aria calda
- Serbatoi acqua: 4,5 L (pulita) e 4 L (sporco)
Aspirazione potente
Il MOVA E40 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti pensato per chi cerca automazione vera (svuotamento, lavaggio e asciugatura mop) senza salire ai prezzi dei top di gamma. Il cuore è il motore TurboForce 6 a 19.000 Pa di aspirazione. La base “all‑in‑one” integra sacchetto da 3,2 L per l’auto‑svuotamento e serbatoi acqua da 4,5 L (pulita) e 4 L (sporco), riducendo la manutenzione fino a 75 giorni.
Pulizia dei bordi e cura dei mop in automatico
Sul fronte lavaggio, il sistema a doppi mop rotanti MaxiReach si estende fino a 4 cm per arrivare in angoli e lungo i battiscopa, con sollevamento automatico di 10,5 mm sui tappeti e boost di aspirazione quando li rileva via sensori ultrasonici. Dopo ogni ciclo, la stazione avvia lavaggio e asciugatura ad aria calda dei mop per evitare odori e muffe, una funzione rara nella fascia 400–500 €. Il robot ha anche un serbatoio integrato da 80 ml con tre livelli di erogazione (delicato, normale, intenso), utile per adattare l’acqua allo sporco e alle aree pet‑friendly.
Navigazione, spazzole e limiti da conoscere
La pulizia meccanica è supportata da una spazzola laterale antigroviglio con inserto in gomma a 45° e dalla centrale in silicone; è disponibile l’accessorio Clean Chop 3.0 che taglia i grovigli ogni 23 rotazioni. La navigazione adotta laser single‑line e lidar fisso: affidabile nel mapping casa, ma non ai livelli dei modelli con IA visiva; alcune prove segnalano difficoltà con ostacoli molto piccoli e che per le macchie incrostate conviene usare detergente dedicato. L’app MovaHome offre controllo completo (mappe, stanze, muri virtuali).
Pro e Contro
Pro
- Aspirazione
- Spazzola antigroviglio
- Asciugatura con aria calda
- Prezzo
Contro
- Non ha tecnologia IA visiva