MOVA E40 Ultra, pulizia a basso costo

Introduzione

MOVA E40 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione “All-in-One” che automatizza svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop. Offre aspirazione potente a 19.000 Pa, mop rotanti MaxiReach per pulizia sotto i mobili, sollevamento intelligente sui tappeti e serbatoi capienti per acqua pulita e sporca. Pensato per efficienza e comodità, integra funzioni smart e riduce la manutenzione fino a 75 giorni. Prezzo competitivo: da 349 € in promo.