MOVA E40 Ultra, pulizia a basso costo

Introduzione

MOVA E40 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione “All-in-One” che automatizza svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop. Offre aspirazione potente a 19.000 Pa, mop rotanti MaxiReach per pulizia sotto i mobili, sollevamento intelligente sui tappeti e serbatoi capienti per acqua pulita e sporca. Pensato per efficienza e comodità, integra funzioni smart e riduce la manutenzione fino a 75 giorni. Prezzo competitivo: da 349 € in promo.

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

 

  • Aspirazione: fino a 19.000 Pa
  • Sistema di lavaggio MaxiReach: doppi mop rotanti che si estendono fino a 4 cm per pulire bordi e sotto i mobili
  • Sollevamento mop intelligente: fino a 10,5 mm sui tappeti, con boost di aspirazione automatico
  • Stazione “All-in-One”:
  • Serbatoio integrato nel robot: 80 ml con 3 livelli di erogazione (delicato, normale, intenso)
  • Spazzola laterale antigroviglio con inserto in gomma a 45°
  • Clean Chop 3.0 (opzionale): taglia grovigli ogni 23 rotazioni
  • Navigazione: lidar fisso e laser single-line, sensori anti-caduta
  • App MovaHome: gestione mappe, stanze, muri virtuali, programmazione
  • Prezzo: tra 349–449 €
  • Garanzia: 3 anni
  • Auto-svuotamento in sacchetto da 3,2 L
  • Lavaggio e asciugatura mop ad aria calda
  • Serbatoi acqua: 4,5 L (pulita) e 4 L (sporco)

 

Aspirazione potente

Il MOVA E40 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti pensato per chi cerca automazione vera (svuotamento, lavaggio e asciugatura mop) senza salire ai prezzi dei top di gamma. Il cuore è il motore TurboForce 6 a 19.000 Pa di aspirazione. La base “all‑in‑one” integra sacchetto da 3,2 L per l’auto‑svuotamento e serbatoi acqua da 4,5 L (pulita) e 4 L (sporco), riducendo la manutenzione fino a 75 giorni.

Pulizia dei bordi e cura dei mop in automatico

Sul fronte lavaggio, il sistema a doppi mop rotanti MaxiReach si estende fino a 4 cm per arrivare in angoli e lungo i battiscopa, con sollevamento automatico di 10,5 mm sui tappeti e boost di aspirazione quando li rileva via sensori ultrasonici. Dopo ogni ciclo, la stazione avvia lavaggio e asciugatura ad aria calda dei mop per evitare odori e muffe, una funzione rara nella fascia 400–500 €. Il robot ha anche un serbatoio integrato da 80 ml con tre livelli di erogazione (delicato, normale, intenso), utile per adattare l’acqua allo sporco e alle aree pet‑friendly.

Navigazione, spazzole e limiti da conoscere

La pulizia meccanica è supportata da una spazzola laterale antigroviglio con inserto in gomma a 45° e dalla centrale in silicone; è disponibile l’accessorio Clean Chop 3.0 che taglia i grovigli ogni 23 rotazioni. La navigazione adotta laser single‑line e lidar fisso: affidabile nel mapping casa, ma non ai livelli dei modelli con IA visiva; alcune prove segnalano difficoltà con ostacoli molto piccoli e che per le macchie incrostate conviene usare detergente dedicato. L’app MovaHome offre controllo completo (mappe, stanze, muri virtuali).

Pro e Contro

Pro

  • Aspirazione
  • Spazzola antigroviglio
  • Asciugatura con aria calda
  • Prezzo

Contro

  • Non ha tecnologia IA visiva

