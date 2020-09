Microsoft acquista Bethesda e Zenimax Media

Il costo dell’acquisizione, come riportato dal giornalista Jason Schreier, sarebbe di 7,5 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra tre volte superiore a quella spesa da Microsoft per mettere le mani su Mojang e Minecraft

Accordo trovato tra Microsoft e ZeniMax Media. Il colosso di Redmond ha annunciato l’imminente acquisizione della holding e delle aziende che possiede, tra cui Bethesda Softworks, software house nota per videogiochi del calibro di Doom, Skyrim e Fallout 3. Nell’affare sono coinvolte anche Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios. Si tratta di team che nel corso degli anni hanno dato vita a serie amatissime come The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake e Starfield. Il costo dell’acquisizione, come riportato dal giornalista Jason Schreier, sarebbe di 7,5 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra tre volte superiore a quella spesa da Microsoft per mettere le mani su Mojang e Minecraft.