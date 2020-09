Google, Wear OS si aggiorna: tutte le novità in arrivo

Il nuovo firmware è già in distribuzione su alcuni dispositivi indossabili, primo tra tutti Suunto 7, e nei prossimi mesi arriverà su molti altri smartwatch

“Ci sforziamo di rendere Wear OS il miglior sistema operativo possibile per smartwatch e siamo entusiasti di lanciare queste nuove funzionalità”. Così Google, dopo aver rilasciato la versione stabile di Android 11, ha annunciato sul suo sito ufficiale l’arrivo di un corposo aggiornamento che riguarderà il suo sistema operativo dedicato agli smartwatch.

L’aspetto più critico di Wear OS è la scarsa reattività generale. Un problema spesso segnalato dagli utenti, che, come promesso dal colosso di Mountain View, sarà risolto, almeno in parte, con il prossimo update. Il nuovo firmware con sigla PXDZ.200824.005 è già in distribuzione su alcuni smartwatch, primo tra tutti Suunto 7, e nei prossimi mesi arriverà su molti altri dispositivi indossabili.