Waze si aggiorna: tutte le novità annunciate

Waze si aggiorna. Come annunciato dalla stessa azienda in un comunicato dedicato pubblicato sul sito ufficiale, sulla popolare app di navigazione stradale sono approdate tre importanti novità, già disponibili con le più recenti versioni di Waze per Android e iOS.

La prima, pensata per offrire un'esperienza unificata su tutte le piattaforme del servizio, riguarda la possibilità di pianificare un viaggio comodamente su desktop, per poi trasferire con un click le indicazioni stradali direttamente sull’app mobile. Ecco nel dettaglio tutte le novità approdate su Waze, tramite il nuovo corposo update.

Indicazioni da desktop ad app con un click

“Goditi un'esperienza continua e senza interruzioni dal Web all'app. Abbiamo aggiunto la possibilità di trasferire un percorso pianificato da desktop all’app per un'esperienza unificata su tutte le nostre piattaforme”. Così Waze ha annunciato la prima novità introdotta sul popolare servizio gratuito di navigazione stradale, di proprietà di Google dal 2013, che rende la pianificazione di un viaggio ancora più semplice. Che si tratti di un viaggio immediato o di un viaggio futuro, come spiegato dagli sviluppatori dell’azienda, è sufficiente accedere alla Live Map dal desktop utilizzando il codice QR, inserire la destinazione e il punto di partenza e cliccare sulla voce "Salva nell'app”, per trasferire il proprio itinerario sullo smartphone.