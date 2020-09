Super Smash Bros Ultimate ha superato le 20 milioni di copie vendute

Super Smash Bros Ultimate, il più ambizioso cross over nella storia di Nintendo , ha tagliato il traguardo delle 20 milioni di unità vendute in tutto il mondo. A renderlo noto è stato Masahiro Sakurai, il creatore della serie, nel corso di un intervento sull’ultimo numero della nota rivista Famitsu. Si tratta di un risultato che conferma il successo ottenuto dal gioco , che fin dal lancio ha ricevuto grandi elogi dal pubblico e dalla critica specializzata. Sempre sull’ultimo numero di Famitsu, Sakurai ha dichiarato di volersi impegnare per rendere Super Smash Bros Ultimate ancora migliore.

Nonostante l’importante traguardo raggiunto da poco, Super Smash Bros Ultimate non è il gioco più venduto su Nintendo Switch. Fino a pochi mesi fa il picchiaduro occupava il secondo gradino del podio, ma nel corso del 2020 Animal Crossing: New Horizons l’ha costretto a scalare di una posizione. In meno di un anno il coloratissimo simulatore di vita ha venduto 22,40 milioni di copie in tutto il mondo. Al primo posto della classifica c’è però Mario Kart 8 Deluxe, con 26,74 unità vendute.

Nintendo Switch ha superato le 62 milioni di unità vendute

È proprio grazie a giochi come Super Smash Bros Ultimate, Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe che Nintendo Switch ha da poco tagliato il traguardo delle 62 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 2017. Questo risultato gli ha permesso di superare il Nes, che dal 1983 a oggi ha venduto 61,9 milioni di unità. I dati sono stati diffusi dai report pubblicati da NPD e Famitsu. Dopo aver superato il Nes, nei prossimi anni Switch potrebbe provare a infrangere i record raggiunti da piattaforme come 3DS (75, 87 milioni di copie vendute), Game Boy Advance (81, 51 milioni), Wii (101, 63 milioni), Game Boy (118,69 milioni) o DS (154,02 milioni).