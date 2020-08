Coronavirus: arrestato McAfee, indossava un tanga come mascherina

Il papà del celebre antivirus, come raccontato da lui stesso su Twitter, ha vissuto un’avventura particolare in Norvegia, dove è stato fermato dagli agenti per 14 ore, dopo essersi rifiutato di rimuovere la “curiosa” protezione dal volto

John McAfee, padre del primo antivirus per computer, è finito in arresto per 14 ore. E’ successo in Norvegia, dove il milionario 74enne, appena sceso dal suo jet privato una volta arrivato in aeroporto, è stato invitato dalle autorità a rimuovere dal suo volto un tanga con cui si copriva la bocca, a modi protezione anti coronavirus, per sostituirlo con una mascherina chirurgica. Lo ha spiegato lui stesso, in un post che ha pubblicato su Twitter.

La ricostruzione dell’accaduto approfondimento Trump e la mascherina, dal rifiuto di metterla a "la usano i patrioti" “Ho visitato la Catalogna poco prima che l'Europa vietasse ai catalani di viaggiare. Ho cercato di tornare in Germania e mi è stato rifiutato l'ingresso. Mi hanno chiesto di indossare la mascherina. Ho indossato come tale un perizoma. Mi hanno chiesto di sostituirlo. Ho rifiutato. Sono finito in prigione e mi hanno rilasciato”. Così McAfee ha spiegato, in pochi caratteri, l’accaduto. Secondo le ricostruzioni, una volta chiesto al papà del celebre antivirus di rimuovere la bizzarra protezione dal volto, lo stesso avrebbe risposto: "Insisto, è la protezione più sicura che ho a disposizione e mi rifiuto di indossare qualsiasi altra cosa per il bene della mia salute". Gli agenti locali, non soddisfatti della risposta, lo hanno fermato in aeroporto. Janice, sua moglie, ha scattato una serie di foto che poi sono state postate proprio su Twitter. Dopo il fermo, McAfee è stato rilasciato alcune ore dopo: "Maledetta burocrazia!" ha poi scritto ancora.