Playstation, Spider-Man in arrivo su Marvel’s Avengers in esclusiva

Una versione inedita di Spider-Man

A certificarlo è Jeff Adams, associate art director di Crystal Dynamics. “È una notizia che mi emoziona a livello personale, perché sono sempre stato un grandissimo appassionato di Marvel e dei suoi vivaci personaggi, ogni volta sempre più realistici e verosimili”, scrive l’esperto, annunciando la collaborazione in via ufficiale. “Tuttavia, malgrado la mia ammirazione per Capitan America, Iron Man e gli altri Avengers, c’è sempre stato un personaggio in cui io stesso mi sono immedesimato: Peter Parker, il sensazionale Spider-Man. Adesso, finalmente sto per trasmettere tutta la mia passione per questo personaggio in una versione interattiva dell’eroe che mi auguro ispirerà la prossima generazione di creatori… È un sogno che diventa realtà!”. Cosa aspettarsi dal supereroe in arrivo nel mondo Playstation? In Marvel’s Avengers arriverà “una versione al tempo stesso familiare e inedita di Spider-Man che deve reinventarsi per affrontare minacce globali al fianco degli eroi più potenti della Terra”, spiega Adams.

Cosa aspettarsi dal gameplay

A livello di gameplay, dicono da Crystal Dynamics, gli sviluppatori hanno lavorato affinchè Spider-Man sia in grado di muoversi e combattere a dovere, a prescindere dalla zona di guerra dove dovrà entrare in azione. “Quando oscilla in aria appeso alla sua ragnatela, i suoi spostamenti devono risultare piacevoli e aggraziati, e deve essere in grado di utilizzare una vasta scelta di gadget e di ragnatele diverse per potenziare i suoi zigzag. Le impressionanti abilità acrobatiche di Spider-Man aggiungono una ciliegina sulla torta all’esperienza di gioco, consentendoti di passare senza problemi dagli spostamenti al combattimento”, dice l’art director. Dunque, appuntamento a breve per l’arrivo del titolo, con un’altra conferma da parte degli sviluppatori. “Non vediamo l’ora di aggiungere Spider-Man alla tua rosa di Marvel’s Avengers all’inizio del 2021 e, come abbiamo promesso in precedenza, sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i possessori del gioco di base, in esclusiva per PlayStation”, conclude Adams.