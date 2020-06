Astro’s Playroom: il titolo si troverà caricato gratuitamente su PS5

Astro’s Playroom è stato uno dei numerosi giochi protagonisti del super evento di presentazione che Sony ha diffuso in streaming, lo scorso 11 giugno, per annunciare al mondo le potenzialità di PlayStation 5 , la nuova console che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi. Al titolo di Japan Studio, è legata una curiosità che forse è sfuggita a qualcuno, dato che il divertente platform sarà gratuito e pre-caricato sulla console, in uscita entro la fine del 2020, così come si legge sul blog ufficiale del colosso giapponese.

I primi titoli esclusivi

Il titolo fa parte dei PlayStation Studios, un nuovo marchio che farà il debutto proprio con l’arrivo di PS5 e che raccoglie una serie di videogiochi in esclusiva per la nuova console next-gen. Sono ben nove le produzioni già annunciate, alcune sviluppate da studi interni mentre altre affidate a validi team esterni in Europa, Nord America e Giappone. Oltre ad Astro's Playroom (Japan Studio) nell’elenco ci sono Demon's Souls (Bluepoint Games/Japan Studio), Destruction All Stars (Lucid Games/XDEV), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital), Horizon Forbidden West (Guerrilla Games), Marvel's Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games), Ratchet & Clank Rift Apart (Insomniac Games), Returnal (Housemarque/XDEV)e Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV). Quella presentata da Sony, si legge sul blog ufficiale di Playstation, “si tratta della line-up first-party più ampia che PlayStation abbia mai mostrato prima del lancio di una nuova piattaforma”. Il primo titolo gratuito è appunto quello in cui è protagonista Astro che con il suo equipaggio condurrà il player in un’avventura davvero particolare, che si svilupperà attraverso quattro mondi da esplorare. Il tutto all’interno di un’azione di gioco innovativa che farà leva sulle nuove funzionalità del controller wireless DualSense di PS5.

La nascita del nuovo marchio

Ad annunciare di recente la nascita di PlayStation Studios era stato Eric Lempel, senior vice president e head of global marketing di Sony Interactive Entertainment. "Negli ultimi anni, e persino nell'ultimo decennio, la forza dei titoli usciti dai nostri studi è stata più forte che mai. Abbiamo pensato a come unire tutti questi fantastici giochi in un solo marchio, e lo scopo è quello di far capire al consumatore che, quando vedranno questo marchio, possono aspettarsi un'esperienza solida, innovativa e profonda. Ecco perché abbiamo creato PlayStation Studios. È qualcosa a cui abbiamo pensato per un po', e soprattutto quando ci muoviamo verso la next-gen vogliamo davvero sostenere i nostri giochi in un modo ancora più grande", aveva spiegato.