Microsoft Edge, il minigioco nascosto di surf da giocare offline

Un divertente gioco nascosto, inserito da Microsoft con la versione 83.0.478.37 di Microsoft Edge, è disponibile per tutti gli utenti, da giocare offline oppure digitando nella barra d'indirizzo il comando edge://surf. Si chiama “Let’s Surf” ed è stato presentato proprio dal colosso di Redmond con un comunicato ufficiale, firmato da William Devereux, senior program manager di Edge.

Un minigioco in stile “SkiFree”

Ispirato al classico gioco per Windows “SkiFree”, questo minigioco invita gli utenti a cavalcare le onde cercando di evitare isole, compagni di surf e altri ostacoli. Si possono anche raccogliere cuori, disseminati lungo il percorso acquatico, utili per prolungare la propria vita e restare in gara nonostante gli ostacoli. L’obiettivo è quello di surfare il più lontano possibile senza far cadere il proprio personaggio, gareggiando nel minor tempo possibile e facendo zig zag attraverso tutte le aree che si presento lungo il percorso. Sono previste tre diverse modalità di gioco: quella in cui bisogna fare più strada possibile, evitando il temibile “kraken”, quella a cronometro all’interno della quale occorre raggiungere la fine del percorso il più velocemente possibile, raccogliendo alcune monete per tentare di ottenere un tempo ancora più breve e ancora la modalità “zig zag” nella quale si deve surfare attraverso tutte le porte presenti nell’oceano fino allo scadere delle vite. E’ possibile cambiare modalità, tramite il menu delle impostazioni del gioco, quando lo si preferisce.

Il supporto di periferiche esterne

Ma non è tutto, perché il minigioco è supportato anche da tastiera, mouse, da dispositivi touch e dai controller, inclusi quelli di Xbox, PlayStation e Switch Pro, oltre all’Xbox Adaptive Controller. Il gioco, si legge sempre nel comunicato di Microsoft, supporta anche il feedback tattile del gamepad per un'esperienza più coinvolgente. “Le istruzioni su come giocare, inclusi quelli legati alle periferiche, sono disponibili nel menu delle impostazioni del gioco”. Attenzioni poi ai risultati, perché ogni modalità di gioco registrerà il punteggio più alto e si vedrà una notifica ogni volta che verrà realizzato un nuovo record. Per agevolare il gioco, sono previste alcune facilitazioni come la “High visibility mode” (accessibile tramite il menu delle impostazioni di gioco) che consente di evidenziare gli oggetti presenti sul percorso, così da schivarli senza cadere. Invece, per gli utenti che preferiscono un ritmo più rilassato o hanno bisogno di più tempo per eseguire le mosse richieste, è possibile abilitare la modalità a velocità ridotta, pensata proprio per rallentare la velocità del gioco.