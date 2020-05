Applicazioni, ad aprile 2020 la più scaricata nel mondo è stata Zoom

Zoom , Tiktok , Facebook . E’ questo il podio mondiale per quanto riguarda le applicazioni, non considerando il comparto gaming, scaricate in tutto il mondo ad aprile 2020. A rilevarlo sono i dati suggeriti da Sensor Tower , piattaforma leader per quanto riguarda le informazioni di mercato e gli approfondimenti legati all'economia globale delle applicazioni.

Quasi 131 milioni di download

Il dato più eclatante, ovviamente è la prima posizione occupata da Zoom, applicazione che permette conferenze multiple in videochiamata (LE MIGLIORI APP) e che è letteralmente esplosa con il periodo della quarantena imposta dall’emergenza sanitaria attuale. Zoom è stata l'app, escludendo quelle legate al mondo del gaming, più scaricata in tutto il mondo in riferimento ad aprile 2020, con quasi 131 milioni di download, una crescita che Sensor Tower segnala come 60 volte superiore rispetto ad aprile 2019. I Paesi in cui si è registrato il maggior numero di installazioni dell'app di videochiamate durante questo periodo sono stati l'India (18,2% dei download totali) e Stati Uniti (14,3%).

Superato TikTok

TikTok, una delle applicazioni in assoluto più in voga negli ultimi tempi, è stata la seconda app più installata durante il mese scorso con oltre 107 milioni di installazioni, segnando un aumento di 2,5 volte rispetto ad aprile 2019. I Paesi con il maggior numero di installazioni di TikTok sono risultati ancora l'India (22% del totale), seguita nuovamente dagli Stati Uniti (9,4%). Facebook, WhatsApp e Instagram resistono tra le top app e si attestano, sempre per quanto riguarda il medesimo periodo di tempo preso in esame dalle statistiche, al terzo, al quarto e al quinto posto globale.

Il resto della classifica

Completando il quadro della top 10 di aprile 2020, al sesto posto ecco l’app di Messenger, la chat video e testuale di Facebook mentre al settimo posto si trova Aarogya Setu, un'applicazione di tracciamento e monitoraggio legata al Covid-19 sviluppata dal National Informatics Center in India. Gli ultimi tre gradini sono occupati da Google Meet, altra applicazione dedicata alla videochiamate, quindi Netflix e Microsoft Teams.