PlayStation, annunciati quattro nuovi colori per i controller

Electric Purple, Red Camouflage, Titanium Blue e Rose Gold. Sono le nuove quattro colorazioni per i controller di Ps4 che Sony ha annunciato ufficialmente e che saranno in vendita a partire da settembre 2019. La famiglia dei dualshock wireless per i fan di PlayStation dunque continua a crescere, allargando la già nutrita line up che prevede 25 colorazioni in tutto.

Le quattro colorazioni

La prima ‘skin’ è viola elettrico, un colore vivace e accattivante che si basa su tonalità viola con l’inserimento di particolari toni del bianco che forniscono un maggiore contrasto e conferiscono al controller l’effetto elettrico. Ecco poi il rosso camouflage, un colore dedicato agli appassionati che amano le colorazioni audaci. In questo caso si mescolano il nero, il rosso e il marrone che mischiati danno vita al motivo mimetico del controller, ulteriormente abbinato a dettagli argentati che ne aumentano il chiarore. Terzo controller presentato è quello in colorazione blu titanio. In questo caso il device ha una copertura metallica superiore composta da dettagli blu chiaro e completata nel retro da un colore blu opaco. Infine la versione in oro rosa, dotata di una finitura metallizzata in oro addolcita da una delicata tonalità rosa che conferiscono al controller un effetto metallico elegante e sofisticato.

Cuffie wireless coordinate

E c’è anche di più. Chi amerà la skin in oro rosa, a tal punto da acquistare il controller in questa versione, potrà avere, a partire dal prossimo novembre, un’ulteriore opportunità. Quella di comprare le cuffie ‘Rose Gold Edition’, che offre le stesse caratteristiche audio dell'auricolare wireless Gold di Sony, con in più la finitura metallica in oro rosa che può sposarsi perfettamente con la stessa versione pensata per il joystick.

I titoli gratuiti di agosto

Intanto, per tutto il mese di agosto, sono disponibili per i possessori dell’abbonamento a PlayStation Plus i due consueti titoli che Sony permette di scaricare gratuitamente. Si tratta di WipEout Omega Collection e di Sniper Elite 4. Nel primo caso si tratta di una futuristica e avvincente gara con navicelle spaziali che porterà la velocità mozzafiato e le emozioni della sfida della serie di corse antigravitazionali anche ai fan del mondo Playstation. Nel secondo, di un classico sparatutto in cui i giocatori dovranno tentare di insinuarsi dietro le linee nemiche, calandosi nei panni di un agente segreto. Teatro dello scontro sarà l’Italia della Seconda Guerra Mondiale: qui il cecchino protagonista del gioco dovrà esplorare vasti ambienti e annientare i nemici prima nazisti il cui progetto criminale mette a serio rischio tutta l’Europa.