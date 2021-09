Dalle Olimpiadi al calcio, un anno di successi sportivi italiani. FOTO

Tra gol, schiacciate, medaglie e record, una stagione da incorniciare per gli azzurri, contrassegnata non solo dai successi della Nazionale di Roberto Mancini e della spedizione a Tokyo 2020 (e poi di quella delle Paralimpiadi), ma anche dall'exploit di Berrettini a Wimbledon, del mondiale nella crono di ciclismo per Ganna e della doppietta maschile-femminile agli Europei di pallavolo. Ripercorriamo gli ultimi indimenticabili mesi per i nostri atleti (a cura di Francesco Sicilia)