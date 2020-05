9/20 ©Getty

Pochi giorni dopo, il 28 aprile, arriva per l’Inter la sconfitta più bella della sua storia. In 10 contro 11 per quasi tutta la partita, i nerazzurri riescono a difendere il vantaggio dell’andata: al Barcellona non basta l’1-0 firmato Piqué. Mourinho elimina i campioni in carica e vola a Madrid per la finale di Champions