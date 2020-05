24/36 ©Fotogramma

Non soltanto calcio: San Siro, già a partire dal 1980, è anche il contesto perfetto per alcuni dei concerti più belli e memorabili mai visti in Italia. Nella foto la folla accorsa al Meazza per assistere all’esibizione di Bob Marley

San Siro 2019: Vasco, Jovanotti, Ligabue di nuovo in concerto