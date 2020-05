San Siro, Sovrintendenza: “Stadio non presenta interesse culturale”

L’attuale impianto potrebbe essere dunque abbattuto in quanto “le persistenze dello stadio originario del 1925-'26 e dell'ampliamento del 1937-'39 - si legge nel documento della Sovrintendenza - risultano del tutto residuali rispetto ai successivi interventi non risalenti a 70 anni fa”

Lo stadio di San Siro (FOTO)"non presenta interesse culturale e come tale è escluso dalle disposizioni di tutela”. Quindi, potrebbe essere abbattuto. È quanto afferma la Sovrintendenza dei Beni culturali, rispondendo alla richiesta da parte del Comune di Milano, presentata il 13 novembre scorso, in merito a un possibile interesse culturale dello stadio, vista la possibilità di una sua demolizione legata al progetto di Milan e Inter di realizzare un nuovo impianto. Infatti, secondo quanto si legge nel documento, "le persistenze dello stadio originario del 1925-'26 e dell'ampliamento del 1937-'39 risultano del tutto residuali rispetto ai successivi interventi di adeguamento e ampliamento, realizzati nella seconda metà del Novecento e pertanto non sottoposti alle disposizioni, perché non risalenti ad oltre settanta anni”.