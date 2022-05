12/15 ©Getty

Patrick Vieira e Zlatan Ibrahimovic sono stati compagni di squadra alla Juventus nella stagione 2005/06 (lo svedese era arrivato un anno prima), salvo poi passare entrambi all'Inter in seguito allo scandalo di Calciopoli e alla retrocessione della Juventus in B per illecito sportivo. I due sono rimasti compagni di squadra in nerazzurro dal 2006 al 2009, prima che Ibrahimovic si trasferisse al Barcellona. Vieira trascorrerà ancora mezza stagione a Milano per poi passare al Manchester City