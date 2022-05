2/18 Wikipedia

Risalendo nel tempo, il primo ad aver allenato a Milano e Torino è stato József Viola, noto anche col nome italianizzato Giuseppe Viola. In un'epoca in cui si svolgeva ancora il ruolo di giocatore-allenatore, l'ungherese dal 1924 al 1928 ha vestito la maglia bianconera, per poi trasferirsi a Milano nei due anni successivi e far ritorno alla Juve nella stagione 1929-30 (foto da Wikipedia)

Inter-Juve, i "doppi ex" che hanno giocato con entrambe le squadre. FOTO