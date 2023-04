1/8 Ipa/Instagram

"Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com'è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza". Così ha detto su Instagram Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e capitana della squadra di calcio femminile della Roma Calcio femminile in Serie C

