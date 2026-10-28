Serie A: Venezia-Inter 0-2, Milan-Bologna 2-4, Parma-Udinese 0-0. VIDEO

I nerazzurri hanno avuto la meglio in un incontro molto difficile e grazie a due autogol mentre i rossoneri sono stati battuti anche grazie alla tripletta di Mbangula. Alle 20.45 si disputano invece Genoa-Juventus e Monza-Napoli
Prosegue oggi la nona giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Dopo le partite di ieri - che hanno visto le vittorie di Lazio, Roma e Como - sono cinque gli incontri in calendario oggi: alle 18.30 si sono giocate Venezia-Inter, Milan-Bologna e Parma-Udinese. In laguna i nerazzurri hanno vinto 2-0 grazie a due autogol, in una partita che per la squadra di Chivu è stata molto più difficile di quanto non faccia intendere il risultato. I rossoneri invece sono caduti a San Siro, sconfitti per 4-2 da Bologna trascinato dalla tripletta di Mbangula. Il Parma invece ha pareggiato per 0-0 contro l’Udinese. Alle 20.45 si disputano invece Genoa-Juventus e Monza-Napoli. A chiudere il turno, domani, saranno Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A)
Il tabellino di Venezia-Inter 0 -2 (GLI HIGHLIGHTS)
VENEZIA (3-5-2): F.Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Sohm, Helgason (23' st Basic), Kike Perez (16' st Busio), Mazzocchi (31' st Haps); Lauberbach (23' st Yaboah), Adams. All.: Nicola.
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck (1' Akanji), Bastoni, Carlos; Diouf, Sucic (1' st Barella), A.Stankovic (1' st Calhanoglu), Zielinski, Dimarco; Thuram (41' st Spence), Bonny (21' st Pio Esposito). All.: Chivu.
Reti: nel st 34' Moreno (autorete), 37' Halhal (autorete).
Ammoniti: Barella e Bastoni per gioco falloso.
Il tabellino di Milan-Bologna 2-4
MILAN (4-2-3-1): Maignan, Tomori (1'st Modric), De Winter, Pavlovic, Estupinan (13'st Diawara), Musah, Jashari, Hutchinson (13'st Pulisic), A. Cisse, Bartesaghi, Ramos (42'st Comotto). All.: Amorim.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski, Darmian (14'st Vitik), Casale (34'st Helland), Theate (25'st Heggem), Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane (14'st Miranda), Bernardeschi (14'st Cambiaghi), Mbangula, Odgaard. All.: Palladino.
Reti: nel pt 8' Mbangula,14' e 27' Cisse; nel st 15' aut. Bartesaghi, 17' e 41' Mbangula
Ammoniti: Pobega e Heggem per gioco falloso
Il tabellino di Parma-Udinese 0-0 (GLI HIGHLIGHTS)
PARMA (5-3-2): Daffara, Delprato, Troilo, Drobnic, Britschgi (42' st Almqvist), Bernabé (29' st Fabbian), Sierro, Keita, Carboni (15' st Valeri), Romero (15' st Frigan), Tourè (29' st Lontani). All.: Gilardino
UDINESE (4-3-2-1): Okoye, Abankwah, Kabasele, Palma, Bertola (18' st Vojvoda), Karlstrom (26' st Piotrowski), Chakvetadze (39' st Miller), Kamara (26' st Ebosse), Zaniolo (39' st Gomez), Ekkelenkamp, Davis. All. Runjaic
Note: al 24' del st Okoye para un rigore a Bernabè.
Ammoniti: Zaniolo e Lontani per gioco falloso, Karlstrom e Gilardino per proteste.