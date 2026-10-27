Serie A, Sassuolo-Lazio 2-6. Ora in corso Roma-Cagliari e Torino-Como

Il turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato, si è aperto con la goleada dei biancocelesti nella trasferta emiliana. Alle 20.45 sono iniziate le altre due partite odierne. Domani alle 18.30 Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter. In serata Genoa-Juventus e Monza-Napoli. Giovedì Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta

Al via il turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Sono tre i match che si disputano oggi, martedì 27 ottobre. Nel tardo pomeriggio la Lazio ha giocato in trasferta contro il Sassuolo e ha vinto 6-2 (IL RACCONTO SU SKY SPORT), proseguendo nel suo momento magico e conquistando la vetta della classifica in solitaria. A seguire, alle 20.45, sono iniziate Roma-Cagliari e Torino-Como, entrambe ora in corso (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si parte alle 18.30 con tre partite in contemporanea: Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter. In serata Genoa-Juventus e Monza-Napoli. Questo turno si concluderà giovedì con Frosinone-Lecce (alle 18.30) e Fiorentina-Atalanta (alle 20.45).