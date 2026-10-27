Serie A, Sassuolo-Lazio 2-6. Ora in corso Roma-Cagliari e Torino-Como

Il turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato, si è aperto con la goleada dei biancocelesti nella trasferta emiliana. Alle 20.45 sono iniziate le altre due partite odierne. Domani alle 18.30 Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter. In serata Genoa-Juventus e Monza-Napoli. Giovedì Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta
Al via il turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Sono tre i match che si disputano oggi, martedì 27 ottobre. Nel tardo pomeriggio la Lazio ha giocato in trasferta contro il Sassuolo e ha vinto 6-2 (IL RACCONTO SU SKY SPORT), proseguendo nel suo momento magico e conquistando la vetta della classifica in solitaria. A seguire, alle 20.45, sono iniziate Roma-Cagliari e Torino-Como, entrambe ora in corso (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si parte alle 18.30 con tre partite in contemporanea: Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter. In serata Genoa-Juventus e Monza-Napoli. Questo turno si concluderà giovedì con Frosinone-Lecce (alle 18.30) e Fiorentina-Atalanta (alle 20.45).
Sassuolo-Lazio, la cronaca della partita (HIGHLIGHTS)
Lazio subito avanti al minuto 2 con Taylor. Al 7’ immediato pari del Sassuolo con Thorstvedt (tiro deviato da Sutalo). Al 13esimo biancocelesti ancora in vantaggio con Isaksen servito da Zaccagni. Tre minuti dopo Floriani segna il tris da pochi passi: gol annullato e poi invece convalidato dal Var. I padroni di casa restano in 10 per l’espulsione diretta di Thorstvedt, dopo un brutto fallo su Zaccagni. Nonostante l’inferiorità numerica la squadra di Aquilani ha la forza di accorciare le distanze con Esposito ma prima della fine della frazione la Lazio trova il quarto gol con un colpo di testa di Zaccagni. A inizio ripresa rigore per La Lazio, sbagliato da Zaccagni e parato da Turati. Poco dopo però il quinto gol lo sigla Noslin con un tiro dal limite. Al 60esimo altro rigore per la Lazio, dal dischetto va Frattesi ma Turati para il suo secondo penalty della serata. Al 63esimo arriva il sesto gol laziale con un capolavoro di Noslin dalla distanza. La squadra di Gattuso festeggia la conquista della vetta della classifica in solitaria, in attesa di vedere come risponderà l’Inter domani.
Il tabellino di Sassuolo-Lazio 2-6
Gol: nel pt 2' Taylor, 7' Thorstvedt, 13' Isaksen, 16' Floriani, 43' Esposito, 46' Zaccagni; nel st 10' e 20' Noslin
SASSUOLO (4-4-3): Turati, Cinquegrano, Odenthal, Caleta-Car (37' st Walukiewicz), Doig, Thorstvedt, Lipani, Bakola (1' st Sulemana), Berardi (17' st Candè) Esposito (17' st Bowie), Laurientè (26' st Ghion). Allenatore: Aquilani
LAZIO (4-3-3) Mandas, Floriani (17' st Lazzari), Sutalo, Leite, Tavares (17' st Pedraza), Frattesi, Belahyane, Taylor (1' st Dele-Bashiru), Isaksen (17' st Cancellieri), Noslin, (26' st Pinamonti), Zaccagni. Allenatore: Gattuso
Espulso: Thorstvedt al 31' pt per gioco falloso. Ammoniti: Taylor per gioco scorretto, Berardi per comportamento non regolamentare.
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