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Serie A, Inter-Fiorentina 0-0: LIVE. Alle 18 Lecce-Juve e stasera Udinese-Milan

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Alle 15.00 è la volta di Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia. Alle 18.00 scendono in campo Lecce e Juventus (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) e infine alle 20.45 si chiude con Udinese-Milan

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Proseguono le sfide in Serie A: alle 12.30 è iniziata Inter-Fiorentina, poi alle 15.00 Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia. Alle 18.00 scendono in campo Lecce e Juventus (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) e infine alle 20.45 si chiude con Udinese-Milan (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Inter-Fiorentina 0-0 LIVE

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, P. Esposito. All. Chivu


FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

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