Alle 15.00 è la volta di Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia. Alle 18.00 scendono in campo Lecce e Juventus (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) e infine alle 20.45 si chiude con Udinese-Milan