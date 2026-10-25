Alle 15.00 è la volta di Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia. Alle 18.00 scendono in campo Lecce e Juventus (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) e infine alle 20.45 si chiude con Udinese-Milan
Proseguono le sfide in Serie A: alle 12.30 è iniziata Inter-Fiorentina, poi alle 15.00 Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia. Alle 18.00 scendono in campo Lecce e Juventus (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) e infine alle 20.45 si chiude con Udinese-Milan (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Inter-Fiorentina 0-0 LIVE
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, P. Esposito. All. Chivu
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli
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©IPA/Fotogramma
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