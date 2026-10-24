Serie A, Cagliari-Bologna 0-2 e Como-Sassuolo 2-0. Alle 18 Napoli-Roma

Dopo la vittoria del Torino sul Monza nell’anticipo del venerdì, l’ottava giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altri 4 match. Nel pomeriggio si sono disputate Cagliari-Bologna, finita con la vittoria per 2-0 in trasferta degli emiliani, e Como-Sassuolo, con il successo dei lariani per 2-0 grazie a una doppietta di Douvikas ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Alle 18 il big match Napoli-Roma, mentre alle 20.45 la capolista Lazio ospita il Parma all’Olimpico. Domani si giocano le restanti 5 partite. Si comincia alle 12.30 con Inter-Fiorentina, poi alle 15 in campo Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia. Alle 18 tocca a Lecce-Juventus mentre il programma di questo turno si chiude in serata con Udinese-Milan.

Cagliari-Bologna, la cronaca del match

Primo tempo con poche occasioni da gol e ritmi bassi. L’unico spunto degno di nota è una rovesciata di Mendy che non inquadra la porta. Nella ripresa, al 57esimo, il Bologna passa in vantaggio: angolo di Miranda per la testa di Casale che realizza. Al 79esimo un fallo di mano in area di Rodriguez viene punito con un rigore. Dal dischetto Bernardeschi spiazza Caprile e raddoppia. Gli emiliani conquistano tre punti preziosi mentre i sardi cadono per la seconda volta di fila.

Il tabellino di Cagliari-Bologna 0-2

Gol: nel st 12' Casale, 35' Bernardeschi (rigore)

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (1' st Sugawara), Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks (1' st Gagliardini), Romano (30' st Fadera); Massolin (40' st Aurelio), Maldini (22' st Kevin Carlos), Mendy. All.: Pisacane

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian (40' st Vitik), Casale, Theate; Zortea (30' st Libra), Ferguson, Pobega, Miranda (30' st Alhassane); Bernardeschi (42' st Mbangula), Odgaard (30' st Amondarain), Cambiaghi. All.: Palladino

Ammoniti: Bernardeschi, Zè Pedro, Gagliardini, Deiola per gioco falloso.

Como-Sassuolo, la cronaca del match

I padroni di casa partono bene e al minuto 6 segnano con Da Cunha ma il gol viene annullato per un precedente fuorigioco di Caqueret. Al 13esimo Douvikas colpisce l’incrocio dei pali con una botta su assist di Couto. Dopo diverse occasioni da entrambe le parti, al 40esimo è il Sassuolo che vede annullarsi un gol, a Bakola, per un fuorigioco di Bowie. A inizio ripresa i lariani passano: al 49esimo Douvikas sfrutta l’assist di Caqueret e di testa porta avanti il Como. Al 60esimo arriva il raddoppio: grande azione di Kaiki che serve in mezzo Douvikas e il greco sigla la doppietta. Il risultato non cambia più e la squadra di Fabregas prosegue nel suo momento magico.

Il tabellino di Como-Sassuolo 2-0

Gol: nel st 4' e 15' Douvikas

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (21' st Smolcic), Kambwala (1' st Ramon), Kempf, Kaiki; Ricci (1' st Milla), Perrone; Da Cunha (43' st Lahdo), Caqueret, Baturina (1' st Addai); Douvikas (22 Vigorito, 97 Sanchez, 3 Valle, 10 Paz, 13 Dossena, 18 Goldaniga). All.: Fabregas

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Caleta-Car, Cande, Obrador (16' st Doig); Adzic (40' st Esposito), Matic (16' st Lipani), Bakola; Berardi (28' st Volpato), Bowie, Dominguez (16' st Laurientè). All.: Aquilani

Ammoniti: Couto e Van der Brempt per gioco falloso.