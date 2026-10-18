Serie A, Udinese-Lecce 0-3. Ora in corso Fiorentina-Como. VIDEO

Nel lunch match delle 12.30 i salentini vincono in trasferta in Friuli con i gol di Gaspar, N’Dri e Siebert. Adesso al Franchi i viola ospitano i lariani. Si prosegue poi con Milan-Atalanta alle 18 e stasera Juventus-Lazio alle 20.45
Proseguono le sfide della settima giornata del campionato di Serie A. Nel match delle 12.30 il Lecce ha vinto 3-0 in trasferta in Friuli contro l'Udinese. Ora in campo Fiorentina e Como, mentre alle 18 è la volta di Milan-Atalanta. Stasera Juventus-Lazio alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Questo turno si era aperto venerdì con il 4-2 del Frosinone contro il Sassuolo. Ieri Venezia-Napoli è finita 1-0 per i lagunari, Bologna-Inter si è conclusa sull'1-3 e Roma-Genoa 2-0. Questa giornata si chiude lunedì con Monza-Cagliari alle 18.30 e Parma-Torino alle 20.45.
La cronaca di Udinese-Lecce (HIGHLIGHTS)
I salentini vanno subito avanti all’11esimo con un colpo di testa di Gaspar su angolo di Gallo. Il raddoppio arriva al 33esimo con N’Dri, di petto, al termine di una mischia in area. Il Lecce nel finale di primo tempo colpisce anche una traversa con Fatah e sciupa due clamorose occasioni con Geubbels. Nella ripresa continua il monologo dei giallorossi: gol annullato a Piotrowski per fuorigioco e poi un palo di Esteban. Il tris arriva all’86esimo con Siebert in contropiede. Per la squadra di Runjaic quinta sconfitta di fila, lo stadio fischia e contesta i bianconeri.
Il tabellino di Udinese-Lecce 0-3
Gol: nel pt 11' Gaspar, 33' N'Dri; nel st 41' Siebert
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba (1' st Palma), Ebosse (19' st Zanoli); Vojvoda, Karlstrom, Zarraga (1' st Piotrowski), Kamara (1' st Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze (19' st Unai Gomez); Davis. All.: Runjaic
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (40' pt Kaba), Ngom, Maleh (37' st Siebert); N'Dri (37' st Monteriro), Geubbels (25' st Esteban), Fatah (25' st Pierotti). All.: Di Francesco
Ammoniti: Kamara per gioco falloso.
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