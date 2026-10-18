Serie A, Udinese-Lecce 0-3. Ora in corso Fiorentina-Como. VIDEO

Proseguono le sfide della settima giornata del campionato di Serie A. Nel match delle 12.30 il Lecce ha vinto 3-0 in trasferta in Friuli contro l'Udinese. Ora in campo Fiorentina e Como, mentre alle 18 è la volta di Milan-Atalanta. Stasera Juventus-Lazio alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Questo turno si era aperto venerdì con il 4-2 del Frosinone contro il Sassuolo. Ieri Venezia-Napoli è finita 1-0 per i lagunari, Bologna-Inter si è conclusa sull'1-3 e Roma-Genoa 2-0. Questa giornata si chiude lunedì con Monza-Cagliari alle 18.30 e Parma-Torino alle 20.45.