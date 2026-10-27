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Pallone d'Oro 2026, i look della cerimonia di premiazione: da Kane a Yamal

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Calciatori, allenatori e ospiti sfilano sul red carpet del London Palladium per la 70esima edizione del Pallone d'Oro. Dress code formale: smoking, velluto e qualche eccezione a colori, come la maxi rosa di Yamal. La serata si chiude con la vittoria di Harry Kane

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Pallone d'Oro 2026, i look della premiazione: da Kane a Yamal

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