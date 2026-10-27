Pallone d'Oro 2026, i look della premiazione: da Kane a Yamal

Pallone d'Oro 2026, i look della cerimonia di premiazione: da Kane a Yamal
Calciatori, allenatori e ospiti sfilano sul red carpet del London Palladium per la 70esima edizione del Pallone d'Oro. Dress code formale: smoking, velluto e qualche eccezione a colori, come la maxi rosa di Yamal. La serata si chiude con la vittoria di Harry Kane
- Il vincitore del Pallone d'Oro maschile ha optato per un classico smoking nero impreziosito da una spilla commemorativa a forma di papavero.
- È arrivato indossando un abito firmato su misura, classico e senza tempo firmato Dior, con camicia bianca e papillon
- Lamine Yamal ha attirato l'attenzione con un completo nero su misura firmato Chanel. Il look dell'attaccante spagnolo presentava un blazer leggermente corto, revers in seta e un singolo bottone dorato. Il dettaglio che spiccava era una grande spilla a forma di piuma rosa che donava un tocco di colore a un abito altrimenti sobrio
- Il portiere dell'Arsenal ha partecipato con la moglie, Tatiana Trouboul, ed entrambi hanno optato per eleganti completi da sera.
- Completo essenziale, senza fronzoli. L'allenatore dell'Arsenal è arrivato alla cerimonia con la moglie Lorena Bernal.
- Anche il difensore del Real Madrid ha scelto il nero, affidandosi a Louis Vuitton. Il calciatore spagnolo ha indossato un completo con giacca doppiopetto, revers in raso e pantaloni ampi, abbinato a camicia e cravatta nere.
- L'attaccante del Real Madrid invece ha scelto Dolce & Gabbana. Il suo smoking nero presenta revers e spilla dorata. Hanno indossato Dolce & Gabbana anche i calciatori spagnoli Rodri e Unai Simon.
- L'attaccante del Paris Saint Germnain ha lasciato da parte il tradizionale smoking nero per un completo Zegna in una tonalità bordeaux.
- Il calciatore dell'Aston Villa ha optato per una catena dorata abbinata alla spilla sull'abito Saint Laurent.
- Il cantautore ha optato per una una giacca da abito in velluto abbinata a un gilet coordinato.
- Il dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese si è presentato alla cerimonia con la figlia Stella Figo e ha scelto un doppiopetto con revers a contrasto, semplice ma d'impatto.
- Abito monopetto e cravatta per la leggenda brasiliana del calcio