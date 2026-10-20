Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Claudio Ranieri compie 75 anni, carriera e vittorie dell'ex allenatore di Roma e Leicester

Sport fotogallery
9 foto
©Getty

In occasione del suo 75esimo compleanno il mondo del calcio, italiano e non solo, celebra le imprese di Sir Claudio. Una carriera interminabile quella dell'allenatore romano, inaugurata dai primi successi col Cagliari e culminata nell'incredibile impresa della Premier vinta alla guida del Leicester. Sullo sfondo la lunga storia d'amore con il club giallorosso. Oggi, abbandonata la panchina, Ranieri è chiamato da direttore tecnico alla difficile impresa di risollevare la Nazionale azzurra

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sport: Ultime gallery

Sportivi italiani sui social, Antonelli supera Sinner ma non è il re

Sport

Tanti calciatori, due tennisti ed un pilota di Formula 1. Questo l'assortimento della top ten...

10 foto

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open...

59 foto
Jannik Sinner

Shevchenko compie 50 anni, carriera e vittorie dell'ex punta del Milan

Sport

L'ex fuoriclasse ucraino celebrato dal mondo del calcio e non solo. Storia di un talento precoce...

8 foto

Totti compie 50 anni, carriera e vittorie dell'ex capitano della Roma

Sport

L'ottavo re di Roma, simbolo e capitano della squadra giallorossa da lui trascinata allo Scudetto...

8 foto

L'addio a Mazzola, le foto dell'ultimo saluto alla bandiera dell'Inter

Sport

Centinaia di tifosi si sono riuniti davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo...

13 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Netanyahu: "Telefonata con Trump, insieme elimineremo minaccia Iran"

    Mondo

    Il colloquio tra i due arriva dopo l'endosement del presidente statunitense a Netanyahu in vista...

    Zelensky accusa gli Usa: ritarda consegna missili già pagati da Europa

    Mondo

    Il leader ucraino accusa Washington anche di aver interrotto la fornitura a Kiev di informazioni...

    Proteste Francia, stanotte coprifuoco a Parigi e in altre città

    Mondo

    Restrizioni alla circolazione notturna anche a Nizza, Lione, Lille, Douai, Wattignies e...