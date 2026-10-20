In occasione del suo 75esimo compleanno il mondo del calcio, italiano e non solo, celebra le imprese di Sir Claudio. Una carriera interminabile quella dell'allenatore romano, inaugurata dai primi successi col Cagliari e culminata nell'incredibile impresa della Premier vinta alla guida del Leicester. Sullo sfondo la lunga storia d'amore con il club giallorosso. Oggi, abbandonata la panchina, Ranieri è chiamato da direttore tecnico alla difficile impresa di risollevare la Nazionale azzurra