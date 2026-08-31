Us Open 2026: il programma e i risultati degli italiani in campo oggi

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Us Open 2026, oggi in campo Arnaldi, Darderi e Berrettini: il programma dei match

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Ansa/Ipa

Sul cemento di Flushing Meadows, a New York, prosegue l’ultimo Slam della stagione tennistica. Diversi gli italiani in campo nel primo turno. Tocca a Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, oltre a Federico Cinà, che deve concludere il suo match, interrotto ieri per la pioggia. Nel tabellone singolare femminile esordio per Cocciaretto. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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A New York sono in corso gli Us Open, ultimo Slam della stagione tennistica. Oggi, sul cemento di Flushing Meadows, saranno diversi gli italiani in campo nel primo turno. Tocca a Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, oltre a Federico Cinà, che deve concludere il suo match, interrotto ieri per la pioggia. Nel tabellone singolare femminile esordio per Cocciaretto. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le partite di oggi degli italiani

Il primo a giocare oggi è Federico Cinà, il cui match contro lo statunitense Alex Michelsen ieri è stato sospeso per pioggia. Si riparte sul Court 17 (2° match di giornata su quel campo) dalle 17 sul 6-3, 1-1 in favore dell'americano. Le altre partite degli azzurri sono Arnaldi-Duckworth, non prima delle 19, Darderi-Wendelken, non prima delle 19.20 e Berrettini-Wawrinka, non prima delle 20. Nel femminile Cocciaretto-Siniakova, non prima delle 22.05.

Djokovic fuori al primo turno

Intanto è arrivata la prima grande sorpresa del torneo: Novak Djokovic è uscito al primo turno perdendo in cinque set contro l'argentino Mariano Navone. Il 24 volte campione Slam ha passato una serata da incubo, tra vomiti e problemi respiratori, arrivando a piangere in campo. La sconfitta ha messo fine all'ennesimo tentativo del serbo di conquistare il record di 25 titoli del Grande Slam. Ha inoltre interrotto la striscia di 78 vittorie consecutive di Nole al primo turno degli Slam, iniziata nel 2006.

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Cosa è successo ieri

Ieri nella giornata inaugurale, Jasmine Paolini ha battuto in 3 set (6-3, 3-6, 6-4) la slovena Veronika Erjavec, n.106 del mondo. Bene anche Lucrezia Stefanini che dopo aver conquistato l'accesso dalle qualificazioni, ha battuto in 3 set (6-4, 4-6, 6-1) Dayana Yastremska.

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