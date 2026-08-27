Sorteggiati gli incroci del quarto e ultimo Slam della stagione. All’esordio Musetti incontra Fery, mentre Darderi e Bellucci se la vedranno con un qualificato. Arnaldi affronterà il britannico Duckworth, Berrettini dovrà sfidare il veterano Stan Wawrinka. Jasmine Paolini esordirà con la slovena Veronika Erjavec ed Elisabetta Cocciaretto con la ceca Katerina Siniakova

È stato sorteggiato a New York il tabellone del singolare maschile e femminile degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione. Flavio Cobolli - che con Jannik Sinner assente è l’italiano più in alto nel ranking - esordirà con l'argentino Francisco Comesaña, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con il britannico Arthur Fery e Lorenzo Sonego si troverà di fronte la testa di serie n.1 del torneo, Alexander Zverev. Luciano Darderi e Mattia Bellucci se la vedranno con un qualificato, Matteo Arnaldi affronterà il britannico James Duckworth mentre Matteo Berrettini dovrà sfidare il veterano Stan Wawrinka, ammesso con una wild card. Carlos Alcaraz, al rientro dopo mesi di stop, affronterà il russo Roman Safiullin, mentre Novak Djokovic l'argentino Mariano Navone. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini esordirà con la slovena Veronika Erjavec ed Elisabetta Cocciaretto con la ceca Katerina Siniakova. La campionessa in carica, Aryna Sabalenka, si troverà al primo turno la colombiana Camila Osorio.