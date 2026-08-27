Sorteggiati gli incroci del quarto e ultimo Slam della stagione. All’esordio Musetti incontra Fery, mentre Darderi e Bellucci se la vedranno con un qualificato. Arnaldi affronterà il britannico Duckworth, Berrettini dovrà sfidare il veterano Stan Wawrinka. Jasmine Paolini esordirà con la slovena Veronika Erjavec ed Elisabetta Cocciaretto con la ceca Katerina Siniakova
È stato sorteggiato a New York il tabellone del singolare maschile e femminile degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione. Flavio Cobolli - che con Jannik Sinner assente è l’italiano più in alto nel ranking - esordirà con l'argentino Francisco Comesaña, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con il britannico Arthur Fery e Lorenzo Sonego si troverà di fronte la testa di serie n.1 del torneo, Alexander Zverev. Luciano Darderi e Mattia Bellucci se la vedranno con un qualificato, Matteo Arnaldi affronterà il britannico James Duckworth mentre Matteo Berrettini dovrà sfidare il veterano Stan Wawrinka, ammesso con una wild card. Carlos Alcaraz, al rientro dopo mesi di stop, affronterà il russo Roman Safiullin, mentre Novak Djokovic l'argentino Mariano Navone. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini esordirà con la slovena Veronika Erjavec ed Elisabetta Cocciaretto con la ceca Katerina Siniakova. La campionessa in carica, Aryna Sabalenka, si troverà al primo turno la colombiana Camila Osorio.
Us Open, il 1° turno degli italiani
- Flavio Cobolli (5) vs Comesana
- Lorenzo Musetti (13) vs Fery
- Luciano Darderi (21) vs qualificato
- Matteo Arnaldi (30) vs Duckworth
- Matteo Berrettini vs Wawrinka
- Lorenzo Sonego vs Zverev (1)
- Mattia Bellucci vs qualificato
- Jasmine Paolini (19) vs Erjavec
- Elisabetta Cocciaretto vs Siniakova
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Ottavi teorici del tabellone maschile
- Zverev (1) vs Musetti (13)
- Jodar (12) vs A. de Minaur (6)
- Auger-Aliassime (3) vs L. Tien (14)
- Fritz (9) vs Cobolli (5)
- Medvedev (7) vs Tiafoe (11)
- Nakashima (16) vs Djokovic (4)
- Shelton –(8) vs Fils (10)
- Bublik (15) vs Alcaraz (2)
I potenziali quarti di finale
- Zverev (1) vs De Minaur (6)
- Auger-Aliassime (3) vs Cobolli (5)
- Djokovic (4) vs Medvedev (7)
- Alcaraz (2) vs Shelton (8)
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Il calendario dello Us Open 2026
Domenica 30 agosto
Primo turno singolare donne
Primo turno singolare uomini
Lunedì 31 agosto
Primo turno singolare donne
Primo turno singolare uomini
Martedì 1 settembre
Primo turno singolare donne
Primo turno singolare uomini
Mercoledì 2 settembre
Secondo turno singolare donne
Secondo turno singolare uomini
Giovedì 3 settembre
Secondo turno singolare donne
Secondo turno singolare uomini
Primo turno doppio donne
Venerdì 4 settembre
Terzo turno singolare donne
Terzo turno singolare uomini
Primo turno doppio donne
Primo turno doppio uomini
Sabato 5 settembre
Terzo turno singolare donne
Terzo turno singolare uomini
Secondo turno doppio donne
Primo turno doppio uomini
Domenica 6 settembre
Quarto turno singolare donne
Quarto turno singolare uomini
Secondo turno doppio donne
Secondo turno doppio uomini
Lunedì 7 settembre
Quarto turno singolare donne
Quarto turno singolare uomini
Terzo turno doppio donne
Secondo turno doppio uomini
Martedì 8 settembre
Quarti di finale doppio donne
Terzo turno doppio uomini
Quarti di finale singolare donne
Quarti di finale singolare uomini
Mercoledì 9 settembre
Semifinali doppio donne
Quarti di finale doppio uomini
Quarti di finale singolare donne
Quarti di finale singolare uomini
Giovedì 10 settembre
Semifinali doppio uomini
Venerdì 11 settembre
Semifinali singolare donne
Finale doppio donne
Semifinali singolare uomini
Sabato 12 settembre
Semifinali singolare uomini
Finale doppio uomini
Finale singolare donne
Domenica 13 settembre
Finale singolare uomini
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