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Us Open, tabellone e partecipanti: subito Sonego-Zverev, Cobolli debutta con Comesaña

Sport
©Getty

Sorteggiati gli incroci del quarto e ultimo Slam della stagione. All’esordio Musetti incontra Fery, mentre Darderi e Bellucci se la vedranno con un qualificato. Arnaldi affronterà il britannico Duckworth, Berrettini dovrà sfidare il veterano Stan Wawrinka. Jasmine Paolini esordirà con la slovena Veronika Erjavec ed Elisabetta Cocciaretto con la ceca Katerina Siniakova

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È stato sorteggiato a New York il tabellone del singolare maschile e femminile degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione. Flavio Cobolli - che con Jannik Sinner assente è l’italiano più in alto nel ranking - esordirà con l'argentino Francisco Comesaña, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con il britannico Arthur Fery e Lorenzo Sonego si troverà di fronte la testa di serie n.1 del torneo, Alexander Zverev. Luciano Darderi e Mattia Bellucci se la vedranno con un qualificato, Matteo Arnaldi affronterà il britannico James Duckworth mentre Matteo Berrettini dovrà sfidare il veterano Stan Wawrinka, ammesso con una wild card. Carlos Alcaraz, al rientro dopo mesi di stop, affronterà il russo Roman Safiullin, mentre Novak Djokovic l'argentino Mariano Navone. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini esordirà con la slovena Veronika Erjavec ed Elisabetta Cocciaretto con la ceca Katerina Siniakova. La campionessa in carica, Aryna Sabalenka, si troverà al primo turno la colombiana Camila Osorio.

Us Open, il 1° turno degli italiani

  • Flavio Cobolli (5) vs Comesana
  • Lorenzo Musetti (13) vs Fery
  • Luciano Darderi  (21) vs qualificato
  • Matteo Arnaldi (30) vs Duckworth
  • Matteo Berrettini vs Wawrinka
  • Lorenzo Sonego vs Zverev (1)
  • Mattia Bellucci vs qualificato

 

  • Jasmine Paolini  (19) vs Erjavec
  • Elisabetta Cocciaretto vs Siniakova

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Ottavi teorici del tabellone maschile

  • Zverev (1) vs Musetti (13)
  • Jodar (12) vs A. de Minaur (6)
  • Auger-Aliassime (3) vs L. Tien (14)
  • Fritz (9) vs Cobolli (5)
  • Medvedev (7) vs Tiafoe (11)
  • Nakashima (16) vs Djokovic (4)
  • Shelton –(8) vs Fils (10)
  • Bublik (15) vs Alcaraz (2)

I potenziali quarti di finale

  • Zverev (1) vs De Minaur (6)
  • Auger-Aliassime (3) vs Cobolli (5)
  • Djokovic (4) vs Medvedev (7)
  • Alcaraz (2) vs Shelton (8)

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Il calendario dello Us Open 2026

Domenica 30 agosto

Primo turno singolare donne

Primo turno singolare uomini

Lunedì 31 agosto

Primo turno singolare donne

Primo turno singolare uomini

Martedì 1 settembre

Primo turno singolare donne

Primo turno singolare uomini

Mercoledì 2 settembre

Secondo turno singolare donne

Secondo turno singolare uomini

Giovedì 3 settembre

Secondo turno singolare donne

Secondo turno singolare uomini

Primo turno doppio donne

Venerdì 4 settembre

Terzo turno singolare donne

Terzo turno singolare uomini

Primo turno doppio donne

Primo turno doppio uomini

Sabato 5 settembre

Terzo turno singolare donne

Terzo turno singolare uomini

Secondo turno doppio donne

Primo turno doppio uomini

Domenica 6 settembre

Quarto turno singolare donne

Quarto turno singolare uomini

Secondo turno doppio donne

Secondo turno doppio uomini

Lunedì 7 settembre

Quarto turno singolare donne

Quarto turno singolare uomini

Terzo turno doppio donne

Secondo turno doppio uomini

Martedì 8 settembre

Quarti di finale doppio donne

Terzo turno doppio uomini

Quarti di finale singolare donne

Quarti di finale singolare uomini

Mercoledì 9 settembre

Semifinali doppio donne

Quarti di finale doppio uomini

Quarti di finale singolare donne

Quarti di finale singolare uomini

Giovedì 10 settembre

Semifinali doppio uomini

Venerdì 11 settembre

Semifinali singolare donne

Finale doppio donne

Semifinali singolare uomini

Sabato 12 settembre

Semifinali singolare uomini

Finale doppio uomini

Finale singolare donne

Domenica 13 settembre

Finale singolare uomini

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