Us Open, Djokovic eliminato al primo turno: prima volta da 20 anni

Il serbo ko in cinque set contro l'argentino Mariano Navone. La vittoria del n.48 al mondo per 7-6 (7/5) 5-7 4-6 6-2 6-1 ha messo fine all'ennesimo tentativo del n.5 al mondo di conquistare il record di 25 titoli del Grande slam

Infortunato, Novak Djokovic è uscito al primo turno degli Us Open, come non accadeva da 20 anni, perdendo in cinque set contro l'argentino Mariano Navone. La vittoria del n.48 al mondo per 7-6(7/5) 5-7 4-6 6-2 6-1 ha messo fine all'ennesimo tentativo del serbo n.5 di conquistare il record di 25 titoli del Grande slam. Ha inoltre interrotto la striscia di 78 vittorie consecutive di Djokovic al primo turno degli slam, iniziata dopo la sconfitta subita contro Paul Goldstein agli Australian Open del 2006.