Tennis, Us Open 2026: da Musetti a Cobolli, il programma e i risultati degli italiani oggiSport
A New York prosegue l'ultimo Slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows, oggi - martedì 1 settembre – si chiude il primo turno. Sei gli italiani impegnati nella terza giornata, tutti nel tabellone singolare maschile: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego (nella notte), Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A New York proseguono gli Us Open 2026, ultimo Slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows, oggi - martedì 1 settembre – si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono sei gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Le partite degli italiani di oggi 1 settembre
Il programma, quindi, oggi prevede le ultime partite del primo turno e sei italiani in scena. Si parte dalle 17: sul Louis Armstrong Stadium scende in campo Flavio Cobolli contro l’argentino Francisco Comesana. Allo stesso orario, ma sul Campo 10, Mattia Bellucci sfida l’ungherese Zsombor Piros.. A seguire, sullo stesso campo, Francesco Passaro – dopo aver superato le qualificazioni – esordisce nel tabellone principale contro l’olandese Jesper de Jong. Nel tardo pomeriggio, dopo le 18, sul Grandstand Lorenzo Musetti affronta il britannico Arthur Fery. In serata, sullo stesso campo ma dopo le 23, Andrea Guerrieri – anche lui proveniente dalle qualificazioni – gioca contro Alex de Minaur. Infine nella notte italiana, non prima delle 2, Lorenzo Sonego sfida Alexander Zverev, testa di serie numero 1 del torneo dopo il forfait di Jannik Sinner per problemi fisici.
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Cos’è successo il 31 agosto
Ieri, lunedì 31 agosto, sono scesi in campo cinque italiani: Luciano Darderi e Matteo Berrettini hanno conquistato l’accesso al secondo turno, mentre si sono fermati al primo Federico Cinà, Matteo Arnaldi e, nel tabellone singolare femminile, Elisabetta Cocciaretto. Tra le donne, il 30 hanno invece passato il primo turno Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Al di là degli italiani, da segnalare ieri anche la vittoria di Carlos Alcaraz, al suo rientro in campo dopo il lungo stop per i problemi al polso destro.
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