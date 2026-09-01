A New York prosegue l'ultimo Slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows, oggi - martedì 1 settembre – si chiude il primo turno. Sei gli italiani impegnati nella terza giornata, tutti nel tabellone singolare maschile: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego (nella notte), Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A New York proseguono gli Us Open 2026 , ultimo Slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows, oggi - martedì 1 settembre – si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono sei gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Cos’è successo il 31 agosto

Ieri, lunedì 31 agosto, sono scesi in campo cinque italiani: Luciano Darderi e Matteo Berrettini hanno conquistato l’accesso al secondo turno, mentre si sono fermati al primo Federico Cinà, Matteo Arnaldi e, nel tabellone singolare femminile, Elisabetta Cocciaretto. Tra le donne, il 30 hanno invece passato il primo turno Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Al di là degli italiani, da segnalare ieri anche la vittoria di Carlos Alcaraz, al suo rientro in campo dopo il lungo stop per i problemi al polso destro.