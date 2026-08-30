A New York si parte con l'ultimo Slam della stagione. Anche senza Jannik Sinner, che non partecipa a causa di problemi fisici, la spedizione italiana è pronta a dare spettacolo. Nella giornata inaugurale, sul cemento di Flushing Meadows in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cinà. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su Now

A New York si parte con gli Us Open, ultimo Slam della stagione. Anche senza Jannik Sinner, che non partecipa a causa di problemi fisici, la spedizione italiana è pronta a dare spettacolo: i tennisti azzurri nel tabellone principale del singolare maschile sono dieci, mentre le azzurre in quello singolare femminile sono tre. Oggi, nella giornata inaugurale, sul cemento di Flushing Meadows tocca a Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cinà rompere il ghiaccio. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.