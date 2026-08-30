A New York si parte con l'ultimo Slam della stagione. Anche senza Jannik Sinner, che non partecipa a causa di problemi fisici, la spedizione italiana è pronta a dare spettacolo. Nella giornata inaugurale, sul cemento di Flushing Meadows in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cinà. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su Now
A New York si parte con gli Us Open, ultimo Slam della stagione. Anche senza Jannik Sinner, che non partecipa a causa di problemi fisici, la spedizione italiana è pronta a dare spettacolo: i tennisti azzurri nel tabellone principale del singolare maschile sono dieci, mentre le azzurre in quello singolare femminile sono tre. Oggi, nella giornata inaugurale, sul cemento di Flushing Meadows tocca a Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cinà rompere il ghiaccio. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.
Le partite di oggi degli italiani
La prima italiana a scendere in campo oggi a New York è Jasmine Paolini: alle 17, sul Louis Armstrong Stadium, affronta al primo turno la slovena Veronika Erjavec. Tra le due non ci sono precedenti. Sul campo 7, non prima delle 18.40, in campo anche Lucrezia Stefanini: dopo aver conquistato l'accesso dalle qualificazioni, sfida la tennista ucraina Dayana Yastremska. In serata, non prima delle 23, tocca a Federico Cinà: il siciliano, al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows dopo aver superato le qualificazioni, gioca contro lo statunitense Alex Michelsen.
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Gli italiani in campo oggi
- Jasmine PAOLINI (ITA) vs Veronika Erjavec (Slo): alle 17
- Lucrezia STEFANINI (ITA) vs Dayana Yastremska (Ukr): non prima delle 18.40
- Alex Michelsen (Usa) vs Federico CINÀ (ITA): non prima delle 23
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I tennisti italiani agli Us Open 2026
Agli Us Open 2026, come detto, non partecipa il numero 1 del mondo Jannik Sinner per un problema al ginocchio destro. La spedizione azzurra, nel tabellone principale del singolare maschile e femminile, conta comunque 13 tennisti: oltre ai già citati Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cinà, ci sono Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Andrea Guerrieri ed Elisabetta Cocciaretto.
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L'ultimo Grande Slam del 2026 è dietro l'angolo. L'US Open, in programma a New York dal 30 agosto al 13 settembre, è già pronto ad accogliere i migliori tennisti del mondo per due settimane di incontri, sorprese e risultati inattesi. Sugli spalti di Flushing Meadows sono già stati avvistati alcuni volti noti dello spettacolo, dei media e dello sport