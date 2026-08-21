Per la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo sono circa 100mila i biglietti già venduti per assistere alle gare. La manifestazione, in questi 15 giorni di gare, coinvolge quattro province e tredici città. Sono 3mila i volontari impegnati nei Giochi, selezionati tra oltre 11mila candidati. Le discipline sportive sono 33, distribuite su 28 campi di gara. Le nazioni partecipanti sono 26, alle quali si aggiunge la delegazione di Athletica Vaticana. Gli atleti iscritti sono 3.803: 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile. L'Italia è il Paese con il maggior numero di partecipanti, 497, seguita dalla Turchia con 335. Vengono assegnate 1.853 medaglie: 588 d'oro, altrettante d'argento e 677 di bronzo. Le finali previste sono 273. L'atletica è la disciplina con il maggior numero di iscritti, 435, e quella nella quale sarà assegnato il maggior numero di medaglie, 132. Due le discipline al debutto nella storia dei Giochi del Mediterraneo: il pattinaggio a rotelle e il padel.

Per approfondire: Europei, Italia davanti a tutti nell’atletica e seconda (ma con più medaglie) nel nuoto