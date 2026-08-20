L'Italia è una delle nazioni più presenti nella storia dei Giochi. Dopo Napoli 1963, il nostro Paese ha ospitato la manifestazione altre due volte: Bari nel 1997 e Pescara nel 2009. Nel corso delle varie edizioni, gli atleti azzurri hanno ottenuto diversi successi. Ad oggi, l'Italia ha chiuso 14 volte al primo posto nel medagliere. A Orano 2022 gli azzurri hanno conquistato 159 medaglie, tra cui 48 ori, 50 argenti e 61 bronzi.