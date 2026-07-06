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Tour de France 2026, 3^ tappa da Granollers a Les Angles: il percorso

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Ansa/Sito ufficiale Tour de France

L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla. Nella terza frazione il gruppo si sposterà dalla Spagna facendo ingresso in Francia, con i primi assaggi di Pirenei

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Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo le prime due frazioni in Catalogna, oggi si corre la terza tappa, da Granollers a Les Angles: si parte dalla Spagna e segna l’ingresso della corsa in territorio francese, con un primo contatto con i Pirenei. Intanto ieri, la frazione con arrivo a Barcellona è stata vinta da Del Toro, con Vingegaard in maglia gialla. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA). 

Il percorso della terza tappa

I corridori oggi affrontano la terza tappa con i 195,9 km da Granollers a Les Angles. Il gruppo si sposta quindi verso nord, partendo dalla Catalogna, si va verso Girona e poi si approcciano le prime rampe dei Pirenei Orientali. In una tappa con dislivello di 3850 metri, si affrontano quattro GPM, si parte con la Côte de Sant Feliu de Codines (7,6 km al 4,5%), poi a metà percorso l'ostico Col de Toses (9,3 km al 6,5%), il Col du Calvaire (11,4 km al 4,2%) e l'arrivo a Les Angles, in territorio francese, a 1.794 metri sul livello del mare, preceduto da uno strappo di 1,7 km al 6,7%.

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L'altimetria della terza tappa del Tour de France
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Tour de France, squadre e partecipanti: favoriti per la maglia gialla

Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli

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