Tour de France 2026, 2^ tappa da Tarragona a Barcellona: il percorso

Tour de France 2026, 2^ tappa da Tarragona a Barcellona: il percorsoSport
L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa dal 4 al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla. Dopo la cronosquadre inaugurale, anche la seconda frazione si corre in Spagna
Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo la cronosquadre inaugurale di ieri, vinta dal team Visma-Lease a Bike (con la maglia gialla sulle spalle di Jonas Vingegaard), oggi la seconda tappa si corre ancora in Catalogna, con partenza da Tarragona e arrivo di nuovo a Barcellona. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).
Il percorso della seconda tappa
Le prime tre frazioni si svolgono interamente in territorio spagnolo. Dopo la crono a squadre di ieri, i corridori oggi affrontano la seconda tappa tra Tarragona e Barcellona, 168 km caratterizzati da un percorso mosso, impegnativo e adatto agli attaccanti. Si è deciso di accorciare lievemente il tracciato per per evitare la zona di Collserola, alle prese con l’emergenza sanitaria della peste suina africana. Dislivello di 2.500 metri, con alcune asperità insidiose prima dell'ingresso a Barcellona, tra cui la cote de Begues, una salita di 6,1 km al 6,5% di media, classificata come GPM di seconda categoria. Nel circuito cittadino si passa più volte sul Montjuic e sulla salita dello Stadio Olimpico, dove è posto per la seconda volta consecutiva il traguardo di tappa.
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Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli