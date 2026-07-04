Parte oggi la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più ambita al mondo. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Si parte oggi con la tappa numero 1, all’estero, come ormai tradizione negli ultimi anni. Per la prima volta il Tour inizia in Catalogna, a Barcellona, con una affascinante cronosquadre inaugurale. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.

Il percorso della prima tappa

Per la frazione iniziale è stata disegnata una cronometro a squadre con un percorso urbano che transiterà nei luoghi simbolo di Barcellona, tra cui la Sagrada Familia. Qualche insidia nel finale con lo strappo sul Montjuïc e quello all'arrivo che porta allo Stadio Olimpico. La tappa è lunga appena 19,7 km e il dislivello è di 200 metri. La cronosquadre era una formula assente da oltre mezzo secolo nelle tappe inaugurali del Tour.