Tour de France 2026, 1^ tappa con partenza e arrivo a Barcellona: il percorsoSport
L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa dal 4 al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla. Grande attesa per la prima frazione in Spagna, con una cronosquadre di 19,7 chilometri
Parte oggi la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più ambita al mondo. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Si parte oggi con la tappa numero 1, all’estero, come ormai tradizione negli ultimi anni. Per la prima volta il Tour inizia in Catalogna, a Barcellona, con una affascinante cronosquadre inaugurale. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.
Il percorso della prima tappa
Per la frazione iniziale è stata disegnata una cronometro a squadre con un percorso urbano che transiterà nei luoghi simbolo di Barcellona, tra cui la Sagrada Familia. Qualche insidia nel finale con lo strappo sul Montjuïc e quello all'arrivo che porta allo Stadio Olimpico. La tappa è lunga appena 19,7 km e il dislivello è di 200 metri. La cronosquadre era una formula assente da oltre mezzo secolo nelle tappe inaugurali del Tour.
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Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli